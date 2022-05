Fernanda Vives tuvo un tenso cruce con Nancy Pazos por su crisis con Sebastián Cobelli

La ex vedette atraviesa un mal momento con su pareja el ex jugador de Newell's y mantuvo un incómodo momento con la periodista

En medio de los intensos rumores de crisis de pareja de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli , la ex vedette salió a promocionar a los medios su regreso a los escenarios. Sin embargo, pasó un incómodo momento cuando Nancy Pazos le preguntó por su situación sentimental.

“¿La separación vino antes o después del regreso al trabajo?”, preguntó Pazos haciendo que Fernanda se ponga molesta en el programa "Flor de equipo". “¿De qué separación me hablás?”, respondió de manera contundente. “ ¿No estás separándote? ”, insistió la polémica periodista.

“Estoy pasando un mal momento, pero la verdad es que no hablamos del tema. En ningún lado lo comenté y no hablamos de eso”, expresó sobre su matrimonio. “Ah, perdón”, se disculpó la panelista. “Por eso, como lo naturalizaste tanto…”, lanzó la esposa del ex jugador de Newell's.

Ante esta situación, Fernanda contó porqué no quiere hablar del mal momento que atraviesa con el padre de sus hijos, Brisa y Rocco. “Estamos desde hace 11 años juntos y es la primera vez que estamos así”, afirmó.

“Perdón que sea tan seca, pero la verdad es que no sé cómo manejarlo y siento que como yo en algún momento abrí las puertas en otro momento de mi vida personal pasa esto”, se lamentó Vives.

Es por eso que Nanzy Pazos intentó calmar el clima que se había generado: “Te pido mil disculpas. Te cuento que en ese momento de mi vida yo hice muchos papelones, entonces lo que menos quiero es generarlos. Yo pensé que era algo ya… Sorry”.

Fernanda Vives, quien se sumó a la plataforma de contenido erótico Divas Play, y Sebastián Cobelli están atravesando por una profunda crisis de pareja tras doce años juntos.

La información la brindó la periodista Mariana Brey en el programa "Socios del espectáculo". "Estamos pasando un momento de mucho desencuentro pero no quiero fogonear esto para no lastimar a nadie de mi familia. Nada más te puedo decir por ahora", confirmó Vives.

El hecho de que se sumara a la plataforma de contenido erótico no le habría gustado para nada a Cobelli y hizo parece que acrecentó las diferencias entre ambos. Aunque tampoco se podría descartar que solo sea una movida publicitaria.