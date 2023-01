Fernanda Callejón cruzó a una panelista cuando confirmaba su romance con un ex Newell's

La actriz se encargó de especificar que fue hace tan solo unos meses que comenzaron a construir el vínculo, y si bien en diciembre pasado había muchos rumores en cuanto a su nuevo compañero, fue la propia actriz quien oficializó su romance con Gamboa.

Pero en el ida y vuelta de la nota, mientras Callejón reconocía que no esperaba a su edad encontrar tan fácil y rápidamente el amor, la panelista Fernanda Iglesias la interrumpió para decirle: “ Volviste bastante rápido al ruedo".

Esa apreciación indignó a Callejón y la cruzó: “ Fernanda Iglesias, retrógrada total. Muy retrógrado tu comentario. Las cuentas que la saquen los demás". A lo que la periodista retrucó: "Es un chiste. Si no tenés humor te mando un besito".

"Muy retrógrado tu comentario. Hay cosas que atrasan", sentenció la actriz

Allí intervino el conductor Ángel de Brito y le preguntó a la entrevistada, "¿Por qué te molestó el comentario?". Lejos de darle mayor trascendencia al cruce que se produjo al aire, la actriz cerró: "No me molestó... hay cosas que atrasan. Me pareció un comentario retrógrado. ¿Qué es rápido? Parece rápido, pero van a cumplirse siete meses de nuestra relación. No digo que Fernanda sea retrógrada, sí su comentario".