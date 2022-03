Feliz cumpleaños a Lady Gaga: un repaso por sus mejores canciones

Cuando compuso su primera canción ya era adolescente y sabía que quería vivir de la música. Así fue como ingresó a la Tisch School of the Arts, una de las escuelas que forman parte de la Universidad de Nueva York. Pasó algunos años ahí pero decidió abandonar para enfocarse de lleno en la gran carrera que hasta aquel momento no sabía que tendría. Mientras trabajaba de moza pensaba en su futuro.

Un largo camino al éxito

Sin dudas, no le fue fácil alcanzar el lugar en el que está ubicada ahora. En sus inicios, Stefani grabó algunas canciones que no tuvieron éxito. Entonces, comenzó a realizar presentaciones nocturnas en el Lower East Side, en las que se caracterizaba por su excéntrico maquillaje y vestuario, una moda de un toque burlesque. Fue un momento en el que las drogas se cruzaron en su camino, no pensaba que llegaría alguna vez a ser una estrella.

Su vida cambió cuando el cantante senegalés Akon la escuchó cantar. Gaga ya había escrito algunas canciones para él pero nunca había mostrado sus dotes vocales. Él decidió contratarla para Kon Live Distribution, su productora, y con el pasar del tiempo logró lanzar su primer disco "The Fame", que incluyó el éxito mundial "Poker Face", que logró inmediatamente el número 1 de la lista Billboard Hot 100.

Sin embargo, el álbum que la haría saltar a la fama era The Fame Monster, donde incluyó canciones como "Bad Romance" o "Alejandro" y fue un éxito total.

Lady Gaga - Poker Face (Official Music Video)

Pelucas, maquillaje y hasta carne

Lady Gaga, su estilo y su música fueron haciéndose cada vez más populares. Pelucas de colores, maquillajes extravagantes, trajes más grandes que la misma cantante y aún mucho más chicos que ella, luces y hasta carne en los mismos, además de las coreografías que hace sobre el escenario junto a su staff de bailarines deslumbraron a todos. Fue por eso que comenzó a apostar a más.

5da5c9f959bf5b48c209e8f0.jpg

Discos y videos más populares

Tras el éxito que fue "The Fame", en 2011 salió a la luz "Born This Way", el segundo álbum de estudio de la artista estadounidense. “El matrimonio de la música electrónica con melodías épicas”, según describió la cantante al disco. Incluye la canción "Born This Way", además de los hits "The Edge of Glory", "Bloody Mary" y "Americano". Alcanzó las 2 millones de ventas sólo la primera semana de su lanzamiento.

Dos años después, surgió "Artpop", lanzado oficialmente en Japón y luego en otros lugares del mundo. Artistas de la talla de David Guetta y will.i.am. T.I., R. Kelly, Twista y Too $hort colaboraron en el disco que tuvo un gran recibimiento por parte de la audiencia y además logró ser disco de oro y platino. "Applause" fue la canción que más sonó de aquel álbum.

Lady Gaga - Applause (Official Music Video)

"Cheek to cheek" llegó en septiembre del año 2014 y es un disco realizado en conjunto con Tony Bennet con el cual obtuvieron el premio mejor álbum de pop vocal tradicional en los premios Grammy. El mismo incluía algunos tintes jazzeros, algo que muchos dijeron que le sienta demasiado bien a Gaga. "I don’t mean a thing" y "Cheek to cheek" se destacan entre las canciones de este disco.

Al anterior le siguió "Joanne", un álbum cuyo nombre es en honor a una tía de la cantante que falleció a los 19 años de edad debido a la enfermedad de lupus. Debutó en la lista Billboard 200 y fue declarado disco de platino por la Recording Industry Association of America (RIAA) por superar el millón de ventas. "Million reasons" es una de las canciones de este disco que fue interpretada por Gaga en el medio tiempo del Super Bowl en 2017.

Lady Gaga - Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show

Finalmente, el último disco que lanzó Lady Gaga fue Chromatica en el 2020 siendo su sexto álbum de estudio. Iba a estrenarse en abril de tal año pero debió correrse un mes debido a la pandemia por el covid-19. Como todos los discos de la cantante, este también toca temas como el empoderamiento y el feminismo. Uno de los temas musicales del mismo es Rain on Me interpretado junto a Ariana Grande.

De los escenarios a la pantalla grande

Con una gran carrera ya puesta en marcha, le llegó la propuesta de ser la protagonista de una película dirigida por Bradley Cooper, quien también interpretaría a uno de los personajes principales de la misma: "A star is born". Estrenada en el 2018, es una adaptación de la película que originalmente se lanzó en 1937. En la nueva versión se la puede ver a Gaga cantando sus canciones e interpretando el dueto con Cooper cantando la canción "Shallow". Entre ambos protagonistas comenzaron los rumores de romance.

"A star is born" cuenta la historia de un músico country adicto que es interpretado por Bradley Cooper y cuando pensaba que todo estaba perdido descubre a Ally, rol que desarrolló Lady Gaga. Ella era una joven cantante con poco reconocimiento pero mucho talento, del cual el personaje de Cooper se enamora y desea mostrarle al mundo. Se estrenó el 31 de agosto del 2018 en el Festival de Cine de Venecia y el 5 de octubre del mismo año comenzó a distribuirse por los cines del mundo. Además, Gaga escribió casi toda la banda sonora de la película.

Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (from A Star Is Born) (Official Music Video)

Año a año Gaga continúa sorprendiendo a los fanáticos y espectadores tanto de su música como de su vida. Y hoy, con 36 años, no hay señales de que quiera dejar de mostrarle al mundo su talento y el mundo tampoco quiere dejar de verlo. Pues, poco a poco, el lugar de diva del pop le puede quedar chico y, ¿quién sabe? Tal vez sea la próxima reina.