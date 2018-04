Felipe Pettinato anunció que su novia está embarazada

Felipe Pettinato anunció que será papá por primera vez junto a su novia Sofía Colasante.

El actor contó con un video publicado en Instagram en el que se lo ve manejando bajo la lluvia y el granizo junto a su mujer. "¡Ya no me importa nada! Voy a ser papá, ¿o no Sofi? Está embarazada Sofi de cuatro meses. ¿De quién estas embarazada?", le preguntó, sonriendo.

"¡De vos!", le contestó ella. Colasante también expresó su felicidad mostrando varias fotos de su pancita.

Sofía y Felipe salen hace cinco años. El año pasado, él le dedicó un emotivo texto en Instagram en el que destacó el amor y la entrega de ella.

"Nos conocimos el lunes 29 de Julio de 2013 y desde esa tarde, hasta hoy, la Sofi estuvo a mi lado. Éste fue el peor año de mi vida y ella estuvo siempre dando todo por mí; desde las lágrimas más injustas, hasta sueldos enteros por mí. Me sostuvo de pie hasta cuando le rogaba que por favor me dejase caer y se fuera a ser feliz... Tiene una compasión tan inmensa que ni ella entiende cómo ni por qué. Gracias; soy tu prometido", había escrito en aquel momento.