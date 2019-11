Eduardo Feinmann transita sus últimos días en Radio La Red como un lobo suelto, por lo que a su impronta habitual le agregó su pensamiento en palabras sin ningún tipo de reparo.

Por eso el último escándalo se disparó cuando Feinmann escuchó las opiniones de sus colegas y compañeros Luis Novaresio y Jonatan Viale definieron como un golpe de Estado a la salida del poder de Evo Morales, en Bolivia.

"Para mí lo de Evo Morales es una huida. ¿Saben qué? Estoy harto. Yo no soy políticamente correcto. Quieren que yo sea políticamente correcto y siga a la manada, pero yo no la voy a seguir. No me interesa. Que me echen de todos los lugares que quieran. Hagan lo que quieran conmigo, pero yo no voy a seguir a la manada. No voy a decir lo que quieren que diga el resto de mis colegas", disparó picante Feinmann.

Ya lanzado, el periodista radial y televisivo fue por más como para que no queden dudas de sus profundas diferencias con sus colegas: "No me den ningún Martín Fierro, si quieren también échenme de la profesión, pero yo no voy a decir lo que quieren que diga. Para decir que hubo lo que no hubo. No miro la realidad solamente con el ojo izquierdo, trato de verla con los dos ojos, les guste o no les guste", continuó enojado.

Con respecto a su versión sobre lo que pasó en Bolivia, concluyó: "Lo que hizo el señor Evo Morales fue huir. Sabía que perdía en las elecciones. Sabía que se había mandado un moco increíble y que ya nadie le creía. Sabía que era un ladrón de la democracia".