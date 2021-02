Feinmann, con los tapones de punta contra Echarri y Dady Brieva: "Son nefastos"

Al periodista le recordaron que el cómico y actor santafesino había protagonizado algunas novelas exitosas como El sodero de mi vida y en cine tuvo una destacada actuación en la película Ciudadano ilustre, protagonizada por Oscar Martínez. Fue entonces cuando Feinmann ironizó: "¿Dady era un cómico, no? Me parece que era un cómico... Me acuerdo la época que era cómico, ahora no lo es tanto".

Eduardo Feinmann sobre Dady Brieva y Pablo Echarri: "Son dos personas nefastas"

El también conductor radial desmenuzó algunas de las tantas explosivas declaraciones realizadas por el exMidachi y señaló: "Las últimas declaraciones de Dady, de hace tres o cuatro años a esta parte, son realmente nefastas. Lo último que dijo sobre un banderazo, que te podrá gustar, no gustar, que habrá sido el momento justo o no para hacerlo, pero decir 'yo agarraría un camión y les pasaría por encima', me parece un acto terrorista", dijo recordando expresiones del actor sobre una marcha realizada en plena pandemia contra la gestión del presidente Alberto Fernández.

Feinmann prefirió no inmiscuirse cuando le preguntaron sobre la situación económica de ambos actores y al respecto aclaró: "No le cuento las costillas a nadie. La verdad que no me interesa dónde viven, cómo viven, si viajan o no a Miami. Lo único que me interesa es si defienden o no a un gobierno corrupto y a integrantes de ese gobierno que ha saqueado un país. Eso no lo puedo aceptar", señaló.

Por último, Feinmann afirmó que el expresidente Carlos Menem -fallecido este domingo a los 90 años- "era un punguista al lado de los Kirchner", aunque aclaró que "la corrupción siempre es horrible y repudiable".

El hombre de prensa trazó finalmente un paralelismo entre el senador nacional riojano y el matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner. Del primero dijo que era "un motochorro" comparado con los también expresidentes, a quienes trató de "saqueadores".

"Con Menem existía una libertad de prensa muy importante", pese a que lo consideró un hombre "picante, que no era fácil", aunque destacó que "no era vengativo".