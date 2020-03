Federico Bal reveló que le diagnosticaron cáncer de intestino

El actor Federico Bal reveló que padece cáncer de intestino a través de un video compartido en sus redes sociales. Bal venía de suspender algunas funciones de su obra en Mar del Plata por la necesidad de hacerse estudios médicos. Con un video, el actor notificó que deberá someterse a “sesiones de quimioterapia por seis semanas” y despertó la preocupación de sus seguidores.

En medio del cierre de la temporada de verano con la obra “Mentiras inteligentes”, el hijo de Carmen Barbieri se realizó una colonoscopia y una endoscopía cuyos resultados dieron positivo sobre uno de los diez pólipos detectados por los estudios.

“Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte, son palabras con las que me estoy haciendo amigo en estos días. Tengo treinta años y el doctor me contó que suele haber cada vez más casos de gente joven. Estoy asimilándolo”, reconoció el actor en una largo video subido a su cuenta oficial de Instagram.

Sin embargo, se mostró con “fe de que el tumor se vaya”, para eso deberá someterse a un “proceso de quimioterapia”, anunció. En caso de que los rayos y la medicación no funcionen, el hijo de Santiago Bal tendrá que ser operado.

Con treinta años, Fede utilizó su video para incentivar a “las generaciones jóvenes a hacerse estudios”, ya que “tener los resultados temprano salva”. “Estoy con mucha fuerza, no le tengo miedo a la muerte ni a nada. Siento que es una lección, todavía no sé de qué pero me toca”, manifestó.

A la vez, anunció que se alejará de los medios y de las redes sociales por un tiempo: “Va a ser un año de resguardo, de desaparecer de las redes sociales, tele y teatro. Cuando tenga las ganas prometo que voy a hablar como siempre lo hice”.

“Les pido que me acompañen. No se preocupen de más. Yo me voy a ocupar de mí, creo en la medicina y voy a estar bien porque tengo muchas ganas de vivir”, dijo con un nudo en la garganta y aseguró: “Es un cáncer que se puede tratar. Tengo un equipo de doctores que son lo mejor que hay que me van a ayudar”, concluyó Bal.