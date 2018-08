La separación de Fede Bal de Laurita Fernández dejó huellas muy profundas en el actor. Tanto, que no deja de recordarla ni un momento.

"Cuando uno tiene una relación tan larga y tan intensa como la que tuvimos, no deja de amar de un día para el otro. Hoy está soltera, yo también, y el amor puede llegarle. Si ella es feliz, yo voy a serlo también. El amor que tengo por ella es grande y va a serlo durante mucho tiempo", dijo en el programa radial de Catalina Dlugi.

"Estamos en caminos distintos, pero siento que hay algo que tenemos y tal vez lo tengamos toda la vida", le comentó a la periodista.

El participante del Bailando, campeón junto a su ex, dijo no pensar en este momento un futuro junto a ella: "No lo pienso en este momento. A mí me gustaba estar con ella, y creo que a ella también le gustaba estar conmigo, pero en este momento estamos eligiendo estar solos y separados porque creo que es lo mejor para ella y para mí".

"Me encontré de vuelta conmigo. Yo me ocupo mucho de mi pareja, de la persona, trato de dar mucho y un poco uno se descuida o se olvida de cómo era estar solo. Y había cosas importantes que estaba descuidando, así que es un momento de encontrarme y estar bien conmigo", redondeó el actor.