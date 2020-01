Federico Bal es el protagonista de "Rumbo al mar", filme de Nacho Garassino que se estrena comercialmente mañana y en el que comparte cartel con su padre Santiago, fallecido en diciembre pasado, en lo que fue la última película de uno y la segunda de otro, lo que Fede interpreta como "un legado".

"Es la última película de mi viejo y la primera mía en un protagonico, siento como una posta que él me deja, es como un legado que voy a saber defender", cuenta Fede sobre el filme que realizó con su padre en 2018 cuando tenía 82 años, y que fue como una despedida. Federico está haciendo "Mentiras inteligentes" junto a Nora Cárpena, Arnaldo André y Mica Vázquez en el Lido.

Sentado en la playa y con el lejano rumor de las olas que se acerca hasta las carpas, Fede dice que "Rumbo al mar" "fue un proyecto hermoso" y que tiene "mucha verdad y ternura", al tiempo que lamenta que su "viejo" no pudiera llegar a ver el estreno ni la premiere, que se realizó el 20 de enero pasado en Mar del Plata, adonde acudió gran parte del mundo artístico, entre ellos Carmen Barbieri, madre del actor y ex esposa de Santiago.

—¿Cómo fue este laburo con tu viejo en cine, que los dos sabían de antemano que se trataba de una despedida?

—No sabía cómo era él trabajando en cine y me enseñó mucho, pensá que cuando hicimos el rodaje él tenía 82 años, la película es una road movie, había viajes en moto, frío, condiciones ligeramente agresivas para una persona de su edad, lo llevaban al set como a un abuelo, con polar, batas, pero le sacaban la bata, se escuchaba "acción" y se transformaba en un león, un tipo que se movía en el set con una naturalidad asombrosa, que caminaba la escena a la perfección, que manejaba los tiempos con precisión suiza, que sabía improvisar, rápidamente me di cuenta que tenía que ponerme a la par de él porque si no la diferencia iba a ser muy evidente y entonces se entabló una competencia muy sana entre los dos haciendo este dúo.

—Santiago venía de la revista...

—Mi viejo era como los grandes comediantes de la revista y el teatro porteño, un tipo que conocía los tiempos, los tonos, las pausas, un tipo de actor que ya casi no existe y que es el lugar del que vengo yo también. Lo único que yo dudaba era si él iba a entender que en cine todo es menos, pese a que había hecho mucho cine antes, aunque no de este tipo, que es una película que toca el drama con toques de comedia.

—¿Y lo entendió?

—Sí, los dos entendimos que era algo distinto a todo lo que habíamos hecho en teatro. En la película es muy importante lo no dicho, las cosas que no decimos, se trabajó las miradas, hubo una cosa muy linda que tiene que ver que tanto él como yo que somos artistas populares nos pudiéramos meter en esta película que es un proyecto más artístico y con cuestiones dramáticas de por medio.

—La película habla de un padre que ante una enfermedad terminal decide emprender un viaje con su hijo e intentar cerrar una serie de cuentas pendientes, algo que se acercaba a lo que ustedes dos estaban viviendo en la vida real...

—La película habla de algo muy lindo, decirle a tiempo a alguien te quiero, poder despedirse, no tener cuentas pendientes. El personaje que hace mi viejo, Julio, está en el tiempo final de su vida, se trata de dos rosarinos que viven en Tucumán, y ante un diagnóstico médico el padre decide abandonar el tratamiento e irse a conocer el mar con su hijo, con el que nunca conectó, y en el camino ir cerrando algunas cuentas pendientes que el tipo había dejado en la vida y en ese viaje con su hijo, que es su último deseo, descubre que entre los dos había muchas más cosas en común de las que había pensado. Nosotros jugamos esta suerte de padre e hijo y lo hicimos con muchos guiños porque nosotros nunca tuvimos nada pendiente, siempre nos hablamos francamente, nos queríamos, éramos amigos.

—¿Cómo va la temporada marplatense?

—A Mar del Plata la veo muy bien, mejor que nunca, está explotada, es cierto que la economía no nos acompaña y donde antes la gente veía cuatro o cinco obras en temporada hoy ven una o dos, pero la nuestra está bárbara. Venimos con dos funciones diarias, yo quería ocuparme un poco más del actor y acá puedo hacerlo, la obra trata de un tipo que queda un poco desplazado ante el nacimiento de su primer hijo, la pasión se apaga y entonces surgen cosas. Arnaldo (André) y Nora (Cárpena) son mis padres y Mica (Vázquez) mi esposa. El hijo le cuenta al padre lo que le pasa y ahí se enciende un secreto que después tendrá otras consecuencias, es una obra muy linda.