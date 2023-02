Fede Bal sumó un nuevo capítulo: aparecieron en escena Flor de la V y Lourdes Sánchez

"Este finde te voy a ver a Kinky", le escribe Florencia, en relación a la obra de teatro que está presentando el actor en Villa Carlos Paz. Y el actor le responde: "¿Venís con él?", le consulta el hijo de Carmen Barbieri sobre su esposo.

"Nooooo, ni que se entere. Se queda con los chicos", responde Flor. Y lo que el actor propone: "Entonces tenemos un toque para revivir viejas épocas".

"No se puede ahora, Fede, la tuya te tiene con lupa. Además si no está ella, tenés un catálogo grande jajaj, no me chamuyes", confiesa la actriz.

En otro de los chats viralizados del actor, se involucra Lourdes Sánchez se muestra que acuerdan un encuentro sexual. Sin embargo, los chats fueron desmentidos por Angel de Brito, de extrema confianza con la bailarina y Florencia: "Es falso".