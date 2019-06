Fede Bal explicó hoy por qué la modelo Nicole Neumann no participará en la salsa de a tres del Súper Bailando junto a Lourdes Sánchez y Fede Bal, a la que había sido invitada por la bailarina.

Pero Fede Bal fijo su postura y finalmente la pareja terminará bailando con el Bicho Gómez y no con Nicole. ¿Qué pasó? El hijo de Santiago Bal y Carmen Barbieri hizo delcaraciones a Los Angeles de la Mañana, el programa de Angel de Brito y explicó los motivos de esa decisión.

Sin entrar en polémicas, Fede comentó que "está el Bicho Gómez, que lo queremos mucho. No la boché (a Nicole), por Dios. Por lo que queríamos hacer en la salsa, cierra más que sean dos hombres y una mujer".

Entonces, la panelista Maite Peñoñori le comentó que Nicole no era "muy querida" en el Bailando a lo que el actor respondió que su buena relación con Mica Viciconte, enfrentadísima a la top desde que sale con su ex Fabián Cubero, influyó en su decisión: "¿Me tengo que meter en este tema? Sí, ¿no? Somos un grupo de tres personas y cada uno opina, nadie tiene la última palabra. Particularmente, soy compañero de Mica, la quiero mucho y me parece una mina divina. Y me gustaría bailar con otra persona, que tenga otro lado de show".

También admitió que la posición antiaborto de la modelo también influyó en la decisión: "No comparto tampoco su ideología, entonces hay cosas que nos separan en esta profesión. Es una cagada".