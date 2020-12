A pesar de eso, el periodista volvió a afirmar las versiones tras contar que Barby se lo confirmó a través de WhatsApp. “Le mandé un mensaje a ella para saber si era verdad que estaban en guerra y ella fue directa: «En guerra no, separados sí». Le pregunté si quería hablar, pero me dijo que por ahora no, que estaba destruida”, aseguró el conductor. Cabe recordar que el sábado por la noche, el también conductor del reality "Cantando 2020" había asegurado en su cuenta de Twitter que Barby había abandonado la casa familiar junto a su pequeña de seis meses, y se había mudado a su departamento de soltera.