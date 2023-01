"Fauda": cuarta temporada para la ficción sobre el conflicto entre Israel y Palestina

71381989.jpg La propuesta sigue los pasos de un grupo de elite.

Con su nueva temporada “Fauda”, lanzada en 2015, se convirtió en la serie de acción más perdurable de Israel. En el estreno de esta nueva entrega, Avi Issacharoff, cocreador de la serie junto a Raz, recordó el rechazo que recibió por parte de todos los estudios de televisión a los que se dirigió cuando presentó por primera vez la serie hace más de una década.

“Hace once años, cuando empezamos a ir a todos los estudios y todos nos decían que no, nunca pensamos que conseguiríamos una primera temporada, y mucho menos una cuarta”, expresó Issacharoff a The Jerusalem Post en el estreno organizado por Yes TV en la Universidad de Tel Aviv en julio pasado cuando la cuarta temporada se estrenó en su país.

Raz, también dialogó con el medio israelí y destacó sobre esta nueva entrega: “Es aún más grande, vamos por todo el mundo, y hay aún más acción”. La cuarta temporada de Fauda iba a filmarse en Kiev, pero comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia y todo se detuvo.

Fauda: Season 4 | Official Trailer | Teaser | Netflix

La serie fue lanzada fuera de Israel con una premier el 27 de noviembre pasado durante la 53ª edición del International Film Festival of India, que se llevó a cabo en la localidad turística de Goa.

El primer episodio de la nueva temporada de “Fauda” se exhibió con la presencia de Issacharoff y Raz “y fue amado tanto por los fanáticos como por los delegados del festival”, aseguró la prensa india, de acuerdo a informes del portal Israel Económico.

El buen recibimiento que tuvo “Fauda” en ese país tiene un poderoso antecedente y es que a mediados de noviembre de 2022 también se estrenó la versión india de “Fauda”, la miniserie “Tanaav”, en los que un comando antiterrorista local lleva a cabo sus acciones en la región de Cachemira.

Los creadores de la serie hablaron con el público y trabajadores de la industria de la televisión durante un workshop posterior a la presentación del primer capítulo de la cuarta temporada de “Fauda”. Cuando se los consultó sobre el enfoque adoptado para la segunda temporada, cuando Fauda trascendió las fronteras de Israel y se convirtió en un éxito mundial, Issacharoff y Raz dijeron que su mirada “no cambió en absoluto”. “Continuamos escribiendo honestamente y estamos contentos de que a la audiencia la haya recibido tan bien”, señalaron.

image - 2023-01-19T160539.117.jpg Rona-Lee Shimon (Nurit) y Lior Raz (Doron), durante el rodaje.

Esa autenticidad se sustenta en hechos concretos: Issacharoff, que también es periodista y exmilitar, conoce bien Gaza, al ser uno de los pocos reporteros israelíes que cubre la actualidad palestina y realizó reportajes en la zona en conflicto. Además, los actores israelíes han prestado servicio en el Ejército de Defensa de Israel.

Fauda significa caos en árabe. En la primera temporada, estrenada en Netflix en 2015, Doron, un veterano agente israelí vuelve al ruedo en busca de un combatiente palestino que creía muerto, poniendo en marcha una serie de eventos caóticos; en la segunda entrega, lanzada en 2018, Doron se alía con su antigua unidad encubierta luego de que un viejo enemigo que busca venganza inicia un ambicioso plan.

En la tercera temporada, estrenada en 2020, una misión encubierta pone al equipo de Doron tras la pista de un líder de Hamás. Esa temporada situó la intriga por primera vez en la Franja de Gaza, un enclave palestino controlado por el movimiento Hamás. “Quisimos mostrar el alto precio que pagan los inocentes a causa del conflicto”, explicó Issacharoff en aquel momento, pues “la realidad es más compleja de lo que imaginamos”.

“Fauda”, aunque no estuvo exenta de polémicas -el Movimiento BDS exigió en 2018 cancelar “Fauda” mientras ejecutivos de Hollywood calificaron la petición de BDS como un “insolente ataque a la libertad de expresión”- conquistó a la crítica y a millones de telespectadores de todo el mundo desde que Netflix la empezó a difundir. El New York Times la distinguió como una de las mejores series extranjeras de la década pasada y en 2017, el sitio TheWrap la calificó como “el secreto mejor guardado de Netflix”. Hasta Stephen King recomendó a sus seguidores que vean “Fauda”: “Un thriller israelí muy cool. No sobra nada”, dijo el escritor.

La serie tuvo tanto éxito que se convirtió en el primer programa israelí en ser doblado al farsi. Esta versión se transmite en Manoto TV, un canal internacional en idioma persa con sede en Londres disponible, entre otros lugares, también en Irán. “Fauda”, junto con “Poco ortodoxa” y la comedia dramática “Shtisel”, forma la tríada de producciones más populares de Israel disponibles en Netflix.