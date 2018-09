Farhadi y su admiración por España

El director iraní Asghar Farhadi recordó cuál fue el origen de la película y desveló por qué tomó la decisión de rodar "Todos lo saben" en una país del cual desconoce el idioma. "Hice un viaje al sur de España y ahí estábamos paseando por la calle cuando vimos la foto de un niño desaparecido. La intérprete nos contó que había sospechas de que había sido un secuestro. La historia se quedó conmigo. Desde el principio la registré como una historia española", aclara el director. "El tenía una auténtica obsesión por retratar bien la realidad de nuestro país", recordó el actor Eduard Fernández.

"Lo primero que tuvimos que hacer es asegurarnos de que no aparecían los típicos clichés que se le asignan a la cultura española, como los toros o el flamenco. Quería evitarlo. No quería reflejar una España de turistas", sentenció el director. Todos lo saben ha perpetuado la historia de amor de Farhadi con la península ibérica. "Es el país y la cultura en la que me siento más cómodo después de mi propio país. Estoy muy cómodo. Lo que me encanta de España es el equilibrio que consiguieron entre las tradiciones, que tienen su identidad propia, y la modernidad del mundo globalizado. Hay países que están yendo demasiado rápido y otros se están quedando atrás, pero éste ha sabido alcanzar el equilibrio como cultura".