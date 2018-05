Farhadi saca lo mejor de Bardem, Cruz y Darín

Penélope Cruz suspiraba por trabajar con Asghar Farhadi y su sueño se materializará hoy con el estreno de "Todos lo saben", la película que inaugura el Festival de Cannes.

"Es un honor abrir el festival con una película española, en español, con Asghar que se ha convertido en español", dijo la actriz madrileña a un reducido grupo de periodistas españoles antes de desfilar por la alfombra roja, acompañada por su pareja en la vida real, Javier Bardem, que encarna en este drama a un amor de juventud, y por el actor argentino Ricardo Darín, su marido en la ficción.

Los españoles Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Eduard Fernández y Elvira Mínguez, que también están en Cannes, completan el reparto de esta película coral en la que el director iraní cambia de país, pero no de territorio cinematográfico: el drama sigue siendo el terreno donde fermentan sus historias.

Esta vez deja su Irán natal, con el que consiguió sendos Oscar ("Nader y Simin, una separación" y "The Salesman"), para trasladarse hasta un pequeño pueblo de Castilla. Hasta allí regresa desde Argentina el personaje de Cruz, que asiste a la boda de su hermana tras varios años de ausencia. La celebración acaba en tragedia al desaparecer su hija. Su antiguo amor (Bardem) se volcará a ayudarla.

Farhadi es un "director que no sólo contesta preguntas sino que se atreve a hacer preguntas. No todos tienen esa humildad", dijo Cruz, que destacó el empeño y el perfeccionismo del realizador, que se trasladó a un pueblo para observar como vivían sus gentes, escribió el guión en iraní y después se aprendió lo que cada uno tenía que decir en el set a diario.

"Para mí el sentido y el interés de hacer películas fuera de mi país es eso: mostrar que la naturaleza humana no cambia a pesar de estar en una cultura diferente o expresarse en una lengua diversa. A diferencia de los que nos intentan hacer creer de que todos somos diferentes", dijo Farhadi, que no acudió a recibir su segundo Oscar en señal de protesta por el veto migratorio que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Uno de los méritos del realizador de 46 años, que viene del mundo del teatro, ha sido modular la intensidad emocional de los talentos interpretativos que reúne en pantalla y ponerlos al servicio del drama.

"Farhadi es exigente, lo ve todo, no le puedes engañar", dijo Cruz. Y conciden con ella el resto del reparto. Eduard Fernández destacó que no se arredraba cuando tenía que criticar a un actor, aunque siempre lo hizo con honestidad. "Es exigente, pero no es exprimidor. Hay gente que es más exprimidora y que a lo mejor no es tan exigente artísticamente", remarcó Bardem.

El realizador iraní, que también rodó en Francia en el pasado, dijo que va a seguir haciendo la mayoría de las películas en su país. "Es mi casa y es donde me necesitan", indicó. No obstante, considera que es un regalo haber podido hacer una película como esta.

A diferencia de su compatriota Jafar Panahi, a quien las autoridades iraníes le impiden salir del país, él sí ha podido viajar a Cannes para estrenar su película. Al respecto habló de injusticia, pero fue muy diplomático en su respuesta. "Yo estoy aquí y él no, yo puedo ver la recepción de mi película y él no. Mi mujer habló con él ayer y le dijo lo que yo sentía. No me parece justo. Pero me alegro que haya podido seguir trabajando, que no haya dejado de trabajar".

Ambos directores compiten con sus respectivas películas por la Palma de Oro de esta 71 edición del Festival de Cannes, en la que existe una gran expectación con las nuevas miradas que han sido convocadas en la sección oficial.

Darín, impresionado

Ricardo Darín trabaja por primera vez con Penélope Cruz en "Todos lo saben", y el actor argentino se ha quedado impresionado por su capacidad de entrega.

"Es impresionante. Yo le he gastado miles de bromas, por supuesto (risas), pero es impresionante el nivel de concentración y búsqueda permante. Es una profesional", dijo.

Tal como es Farhadi, "que le da tanta importancia y es tan minucioso con el cuidado de las interpretaciones, reunir este elenco ha sido muy importante para él. Ha reunido a un grupo de actores que realmente se han puesto a trabajar como él quería", añadió.

En su opinión, Farhadi tiene una capacidad que no todos los grandes realizadores tienen de "sumergirse" en una cultura, saber "captarla y nutrirse de ella".

"Su enfoque está puesto en otras cosas que no son la palabra, sino en cómo se dice, en la atmósfera", dijo Darín, cuya sintonía y complicidad con Bardem y Eduard Fernández saltaban a la vista por las continuas bromas entre ellos durante la entrevista.

alfombra roja. Darín llegó a Cannes junto a Cruz, Farhadi y Bardem.