El cantante estadounidense Kenny Rogers, ícono de la música country, ganador de 3 Grammys y 18 American Music Awards, falleció a los 81 años de edad, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido a través de las redes sociales del músico.

Los familiares del artista dieron a conocer que el deceso ocurrió el viernes y que fue por causas naturales en su domicilio de Sandy Springs, estado de Georgia, donde se encontraba rodeado por sus seres queridos y recibiendo cuidados paliativos.

La leyenda del country había nacido en Houston, Texas, el 21 de agosto de 1938, y comenzó su carrera musical a los 20 años tocando canciones de grandes ídolos como Nat King Cole y Chuck Berry. Desde 1977, con su sencillo

Lucille, comenzó a ubicar muchas canciones en el primer puesto de los ránkings musicales, como por ejemplo, Coward of the county, She believes in, Lady, Islands In The Stream y Through the Years; y en 1985 fue integrante del gran grupo de artistas USA for Africa que interpretó We are the world.

Un año después fue votado como el “Cantante favorito de todos los tiempos” en una encuesta de lectores de las publicaciones USA Today y People, y en 2013 fue ingresado al Salón de la Fama de la Música Country, además de recibir el premio Willie Nelson.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family.

Rogers también participó de la industria de Hollywood actuando en varias series y películas. Sus trabajos más destacados en ese ámbito fueron sus propias filmes televisivos, como la saga de Kenny Rogers and The Gambler, y también las distintas entregas de MacShayne. El artista también aportó su voz para un capítulo de How I Met Your Mother en el año 2009.

"Nunca me consideré un gran cantante, pero sí tengo cierta manera de contar historias", dijo el cantante, mundialmente conocido también por éxitos como "Lucille" o "Islands in the Stream" al Irish Examiner in 2013. "He tenido mucha suerte en encontrar muchos grandes temas que han tenido el poder de permanencia y han permanecido en los corazones", agregó.

"Hago dos tipos de canciones", dijo a NPR en 2015. "Están la canciones que cuentan una historia y tienen un significado social, o las baladas que dicen lo que cada hombre querría decir y lo que cada mujer querría escuchar".

Se casó cinco veces, con matrimonios que duraron más que el anterior sucesivamente, y tuvo 5 hijos. El último concierto de la leyenda del country antes de su retiro fue el 25 de octubre de 2017 en Nashville, done tocó junto a Dolly Parton, Lionel Richie, Idina Menzel, The Flaming Lips y muchos otros colegas.

La familia comunicó que será despedido en una ceremonia íntima, y que el hecho de que no se permita el acceso a fanáticos no tiene que ver con la restricción de amontonamientos de personas en relación a la pandemia de coronavirus.