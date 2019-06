Falleció el actor Max Wright, el padre de la familia de "Alf"

Max Wright, que se hizo famoso en el mundo por su interpretación del padre de Alf -la famosa serie de la década del ochenta- murió a los 75 años tras luchar contra un cáncer.

Fuentes de la familia le confirmaron la noticia al sitio estadounidense TMZ.com. Según informaron, falleció en su casa de Hermosa Beach, de las afueras de Los ángeles. En 1995 fue diagnosticado de un linfoma.

Su rol más famoso fue el del padre de Alf, Willie Tanner, en la exitosa comedia que duró cuatro temporadas en la cadena NBC. También actuó en los programas "Buffalo Bill," "Cheers," "Misfits of Science," "Dudley" y "Norm, y en las películas "All That Jazz," "Reds," "The Sting II," "Soul Man," "The Shadow".

Wright se casó en 1965 con Linda Ybarrondo, madre de sus dos hijos. La mujer murió en 2017 a causa de un cáncer de mamas.

Su compañero de la serie, Michu Meszaros, que interpretaba a Alf (Alien Life Form for those not in the know), murió en junio de 2016, a los 76 años.