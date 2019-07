Morena Rial terminó su relación con Facundo Ambrosioni. Hace tan sólo tres meses ambos se convirtieron en padres de Francisco Benicio. Luego de confirmarlo en las redes sociales, la hija de Jorge Rial contó el motivo de la separación.

ante la consulta de si él le fue infiel, dijo: "Pasaron cosas, yo luché mucho por nosotros y no me pagaron de la misma forma. Puede ser. Sí, tengo pruebas", contestó Morena luego de contar que las peleas en la pareja venían desde antes del nacimiento de Francisco.

More contó que encontró "un par de fotos" en el celular de Ambrosioni y que todo cambió a partir del nacimiento de su hijo.

"Desde que nació Francesco fue otra cosa. Salía a bailar mucho, volvía a cualquier hora, a las 10:30 de la mañana. Me decía 'me quedé dormido en la puerta del boliche', pero yo no soy boluda", contó.

Según indicó Morena, esta situación se dio "como cinco veces" hasta que ella decidió revisarle el celular: "Yo no tenía una prueba contundente de que estaba con otra, así que un día cuando estaba dormido le agarré el celular y encontré de todo un poco. No una foto sola, varias, hasta un Instagram trucho".

"Leí todo, saqué fotos con mi celular. ¡Aparte todas pibitas que tienen novio!", reveló Rial. Al ser consultada sobre la reacción de Ambrosioni, indicó que él le respondió que "se confundió".