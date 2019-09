Facundo Arana se animó a hablar de su pelea con Luciano Castro

El actor Facundo Arana, uno de los protagonistas de la exitosa tira de Telefe, "Pequeña Victoria", se animó a hablar de la pelea que mantuvo durante las grabaciones con Luciano Castro, otro de los actores excluyentes de la tira. Había trascendido que entre ellos hay muy mala relación e incluso pidieron no cruzarse en el set y tampoco compartir pantalla.

"No nos cruzamos con muchísimo personajes en las grabaciones. Hicimos una joda una vez que Luciano estaba dando una nota en un móvil e hice un chiste de que yo por contrato no puedo estar cerca de él y me salió mal. De ahí hicieron un lío bárbaro, yo tiré un poquito de agua y me cayó una catarata encima”, explicó el actor al ciclo radio “Por si las moscas”.

Sin embargo, vale recordar que hace unos años Facundo tuvo grandes problemas en “Farsantes”, que se emitió por El Trece, donde se enfrentó con Griselda Siciliani y con Julio Chávez. En aquella instancia el actor primero negó todo pero luego la verdad salió a la luz. Arana dejó antes el unitario y desde entonces los actores no se volvieron a cruzar en ningún otro trabajo.

Sobre el enamoramiento de su personaje de la tira de Telefe con Mariana Genesio Peña dijo: "Antonio nunca hubiera imaginado eso para sí mismo. Creo que una cosa es lo que uno mismo cree ser, y otra cosa es la realidad que se te presenta. El amor es amor, y le puede pasar a cualquiera, tranquilamente me puede pasar a mí. No es una calentura con un cuerpo, es el amor, y el amor no tiene género, te enamoras de un alma".