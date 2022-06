Facundo Arana rompió el silencio tras la denuncia de Romina Gaetani: "Me dediqué a pensar mucho"

“Tengo claro mi propósito en la vida, similar al de casi todos: es vivir en paz, aprender de todo y tratar de dar una mano siempre que puedo”, dijo el actor, que agregó: “Creo que las acciones lo definen a uno mucho mejor que las palabras. Y todos los días me voy revisando y voy intentando acomodar imparcialmente las cosas para construir mi mejor versión, pero no para mostrar, sino para habitarla”.

Finalmente, Arana agradeció a todos aquellos que le “regalaron una palabra, una mirada, un abrazo” y cerró: “Gracias por todo. A Todos”.

El acuerdo entre Gaetani y Arana

Tras la polémica que desataron los dichos de Gaetani, la actriz y Arana participaron de una mediación en la que llegaron a un entendimiento. El encuentro se llevó a cabo el pasado viernes 27 de mayo en el Hotel Faena de Puerto Madero junto a sus representantes legales, Fernando Burlando e Ignacio Trimarco.

El estudio que representó a Gaetani informó que durante la mediación se pudieron limar asperezas. se acordó no llegar a instancias judiciales y se compartió un comunicado que indicaba: “Las partes expusieron los hechos respecto de los cuales se consideraron agraviados, manteniendo ambas su postura, aclarando en esta ocasión el contexto en el cual se vertieron dichas manifestaciones”.

No obstante, el parte de prensa advertía: “En virtud de la calidad humana y la honestidad de aquellos, lograron arribar a un acuerdo, sin necesidad de recurrir al ámbito judicial, evitando un dispendio jurisdiccional”

El origen de la polémica

Gaetani en declaraciones en “LAM”, el programa que conduce Ángel De Brito por América, reveló que había vivido situaciones violentas de parte de Arana. Sus palabras desataron una tormenta mediática en la que el actor quedó bajo la lupa. En las redes sociales las aguas se dividieron, pese a que varias figuras que trabajaron con Arana, entre ellas Natalia Oreiro, apoyaron al actor.

“Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos que no estuvo buena. Creo que no está bueno entrar en detalles ahora, pero él tuvo actitudes violentas conmigo”, relató Gaetani, ante la mirada atónita de Brito, y su equipo de panelistas, que se sorprendieron ante la revelación de la actriz.

“Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Hay testigos que han visto esto en el motorhome. Eran por cosas relacionadas al trabajo y tenía arranques que no estaban buenos”, aseguró Gaetani, y añadió: “Que alguien te diga ‘si fueras hombre, te cag… a trompadas es un montón, ¿no? Yo en ese momento quedé medio en shock”.