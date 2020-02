Every Year muestra su fusión de jazz y rock de pura cepa regional

El reconocido baterista Ezequiel Ghilardi se presenta con su banda Every Year para hacer un recorrido por composiciones originales de jazz rock fusión. Oriundo de Arroyo Seco y de regreso en Argentina en una pausa de su trabajo internacional, Ghilardi contó cómo será el recital que dará junto a Leandro Pagura (bajo), Matías Galasso (teclados) y Javi Viñas (guitarra), quien en esta ocasión ocupará el lugar de Santiago Pagura, integrante original de Every Year desde el año de su formación, en 2014. Radicado en Los Angeles, Ghilardi cuenta con una extensa trayectoria como músico de artistas como Diego Torres, Alejandro Lerner, Guillermo Vadalá, Luis Salinas, Andrés Calamaro, Julieta Venegas y Ricardo Montaner, entre otros. El show será hoy, a las 21, en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645).

—¿Cómo vivís cada reencuentro con la escena musical rosarina y de tu Arroyo Seco natal?

—Es una alegría poder volver, reencontrarme y compartir con familia y amigos. Yo me crié con la escena musical de la zona y siempre tengo los mejores recuerdos de aquí, músicos talentosos y grandes bandas, y para mí es un honor compartir estos últimos años con mis amigos y grandes músicos de “EY”. Volver a Arroyo Seco siempre tiene un plus porque es mi “pueblo” y donde crecí, me pone contento la cantidad de músicos que se van sumando a la escena local.

—¿Cómo vivís tu experiencia internacional con diferentes músicos?

—Yo me considero una persona que me gusta estar aprendiendo siempre, tanto de la música como de la vida en general. Y salir de la zona de confort, lo cual a veces es difícil para todos nosotros. Hoy la cuestión creo que también está un poco más globalizada por la redes sociales. En cualquier rincón del mundo y desde tu estudio podés expresar tu arte pero siempre es muy bueno conocer y compartir con distintos músicos y en situaciones reales donde se aprende también un montón. Considero que escuchar mucha música y de distintos estilos y tocar en diferentes formaciones te hacen aprender y agradezco tener la oportunidad de cruzarme con increíbles músicos de distintos países donde siempre aprendo.

—Ahora estás viviendo en Los Angeles. ¿Cómo ves el contraste con la realidad argentina?

—Vivo en Los Angeles y viví cinco años en México, pero me gusta venir a Argentina porque es mi país y son mis raíces. Por otro lado a veces desde afuera uno ve a través de las noticias que algunas cuestiones no son las ideales pero bueno, aquí nosotros como músicos tratamos de aportar un poco de buena energía desde nuestro lugar. Realmente me siento privilegiado de vivir de lo que me gusta.

—¿Qué influencias reconocés en la música de Every Year?

—La música de Every Year es un poco de todo, entrando todo en la misma bolsa de la fusión. Indudablemente cada uno de los integrantes tiene sus influencias musicales y la idea es mantener la cabeza abierta, pero las influencias pasan por Chick Corea, Los Beatles, Dave Weckl, Yellowjackets, Steve Vai y Piazzola.