Evangeline Lilly, protagonista de Ant-Man, cuenta detalles íntimos de la nueva entrega

Evangeline Lilly y Paul Rudd, interpretando a la pareja de superhéroes Ant-Man y The Wasp.

"Ant-Man and The Wasp: Quantumania", la tercera película del personaje dentro del prolífico universo cinematográfico de Marvel (denominado MCU), se convirtió en un éxito inmediato desde su estreno el pasado 16 de febrero . Mientras el film encabeza los rankings de taquilla a nivel nacional e internacional, una de sus protagonistas, Evangeline Lilly (que interpreta a Hope Van Dyne y Wasp, humana y superheroína respectivamente) compartió detalles del detrás de escena.

Este jueves, "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" inicia otro ciclo en cartelera y se multiplican las oportunidades para sumergirse en lo que promete ser, al mejor estilo Marvel, una aventura para los sentidos. En Rosario puede verse en cuatro complejos, y se puede optar por formato 2D y 3D, doblada o subtitulada.

El universo cinematográfico de Marvel, uno de los fenómenos populares más masivos de este siglo, suma más de 30 películas estrenadas desde sus comienzos en 2008 con la primera entrega de "Iron Man". En este contexto, "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" es particularmente especial para los fanáticos porque inaugura la Fase 5 del MCU , la cual será completada por otros cinco filmes a ser estrenados entre 2023 y 2024 (incluyendo una nueva "Guardianes de la Galaxia" y una "Capitán América").

Pero la calma, como era de esperarse, durará poco y la familia se verá inesperadamente envuelta en una aventura subatómica. Es que "Quantumania" introduce dos elementos que serán clave para todo el universo en la Fase 5: un nuevo mundo (o varios), el Reino Cuántico, y un nuevo villano, Kang El Conquistador. Si bien ambos elementos habían aparecido de forma secundaria en otras entregas anteriores, aquí toman centralidad en la historia.

“Es una historia grandiosa, épica e increíble, contada a través de personajes pequeños e íntimos, a los que hemos llegado a conocer y querer. Me entusiasma mucho ver a estos personajes llevar su dinámica familiar y su intimidad a un paisaje tan fabuloso y espectacular”, afirma Evangeline Lilly sobre "Quantumania". La película hace su mayor apuesta narrativa justamente en este contraste: explorar un mundo gigantesco (visual y conceptualmente) a través de las interacciones de una familia.

La premisa del film es simple: los personajes se encuentran inesperadamente atrapados en el Reino Cuántico, un multiverso en guerra, y tienen que escapar para sobrevivir. “A diferencia de las veces anteriores, en las que íbamos intencionalmente, esta vez hay una fuerza exterior que nos arrastra hacia el Reino Cuántico, que es doblemente aterrador porque estamos yendo a lo desconocido, pero ahora estamos yendo hacia lo desconocido a manos de una fuerza de la que no tenemos control, y esa fuerza resulta ser un villano formidable”, explica la protagonista sobre la trama.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania | Tráiler Oficial | Subtitulado

Bienvenidos al Reino Cuántico

Darle vida fílmica el Reino Cuántico, casi tan protagonista de la película como los personajes, fue una de las mayores apuestas técnicas y creativas de "Quantumania". Es que el Reino Cuántico es una especie de limbo fuera del espacio y el tiempo, con sus propias reglas y su estética particular.

“Como física cuántica, Hope queda impresionada con la belleza, la atmósfera es diferente. Uno no mira un paisaje y ve lo que esperaría ver. La gravedad funciona de una manera diferente de manera que el agua chorrea para arriba en lugar de para abajo y hay nubes que no se mueven de ninguna manera que se parezca a nuestra realidad. Va a ser una película tan amena y divertida como grandiosa, épica, hermosa y elegante”, describe Lilly.

Para materializar estas ideas complejas, el diseñador de producción Will Htay conformó un equipo de cincuenta personas, incluyendo artistas conceptuales, investigadores, directores de arte y diseñadores de sets. Se inspiraron en una batería de referencias visuales diversas, que van desde la obra del historietista e ilustrador italiano Sergio Toppi, el artista argentino Tomás Saraceno y el arquitecto estadounidense Lebbeus Woods, a imágenes de microscopio electrónico y la teoría de las partículas subatómicas. Como si esto fuera poco, lo que muestra "Quantumania" de este nuevo multiverso es apenas la superficie de lo que podrá explorarse en las próximas entregas de la saga.





image (2).jpg Michelle Pfeiffer y Michael Douglas se destacan en Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Fuente: Walt Disney Studios

La familia es lo primero

A la par de esa aventura magnífica, "Quantumania" se afirma como una película sobre dinámicas familiares y personajes en proceso de transformación. Para Lily, esta entrega significó un desafío particular en la evolución de su personaje: “Cada vez que vuelvo a interpretar a Hope tengo que volver a inventarla. Tengo que descubrir quién es ella ahora, qué aspecto tiene y cómo hacer para asegurarme de que no parezca una persona totalmente diferente”. Un punto clave de estos quiebres y continuidades será la relación con su madre, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer). Hope y Janet se reencuentran después de que esta última haya pasado treinta años atrapada, justamente, en el Reino Cuántico. Y a pesar de que Hope espera reconstruir el vínculo con su madre, Janet está distante y reacia.

“Tienen una buena relación, pero Janet está poniendo un muro entre ellas. Hay cosas de las que no quiere hablar. Hope está muy desalentada y durante el transcurso de la película, se van a ver obligados a enfrentar la realidad de esos secretos. Y todo sucede mientras están fugitivos en el Reino Cuántico. Ese es el arco emocional principal de Hope en esta película: sus expectativas versus la realidad”, desarrolla Lilly.

“Estoy ansiosa por ver esas escenas de Hope y Janet intentando rellenar los huecos en su relación, porque a Michelle y a mí nos apasionó esa parte de la historia. Hablamos mucho tiempo con los creadores para que esa relación fuera realmente honesta. No queríamos azucararla, no queríamos que la tensión entre ellas fuese simpática. Queríamos que se sintiera real, queríamos que hubiese verdadero enojo y resentimiento genuino. Y queríamos representar esa rabia como uno la experimenta en la vida real, que aparece en los momentos más insólitos”, agrega la actriz, anticipando un contrapunto actoral interesante con Pfeiffer.

A pesar de la carga emotiva, el mega despliegue visual y la responsabilidad narrativa de abrir una nueva fase, Evangeline Lilly asegura que "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" es fiel al espíritu identitario de la saga: el sentido del humor y un compromiso con hacer sentir bien al espectador. Para finalizar, con una clara invitación a seguir sumando espectadores, Lilly hace hincapié sobre la importancia de experimentar esta entrega en salas: “Siento que esta película está ambientada en un mundo muy grande, pero es una historia muy íntima con emocionantes momentos de acción que no habíamos visto antes. Creo que el público recibirá una historia tradicional y un universo grandilocuente en el que nunca estuvo, de modo que lo mejor es tener esa experiencia visceral y absorbente que es el cine”.