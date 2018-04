Evangelina Anderson sorprendió al revelar una importante decisión ya que donará sus óvulos para aquellas mujeres que no pueden tener hijos.

Con un largo escrito en Instagram, la esposa de Martín Demichelis contó que se realizó y aprobó todos los exámenes físicos y solo le restan los chequeos psicológicos para que sus óvulos puedan ser utilizarlos en técnicas de reproducción asistida.

"Hoy es un día muy especial y quiero compartir mi enorme felicidad con ustedes que siempre me acompañan en los momentos más importantes de mi vida. Llegó el día, tomé una decisión que venía pensando hace rato y tenía mucha ilusión y ganas", dijo.





Y continuó: "Sí, ganas de que con mi pequeño granito de arena pueda hacer feliz a otras mujeres que desean ser mamás. Ayudar a cumplirles ese sueño que tanto anhelan. Hoy voy a donar óvulos de forma voluntaria. Todos los exámenes que me hicieron están aprobados, ahora me hacen el examen psicológico (esperemos que lo pase también) Jaja y de ahí me dijeron que ya estaría ok para comenzar la donación de óvulos".

Evangelina explicó en qué consiste la técnica de reproducción asistida y relató el proceso que debió atravesar.

"Les cuento que ya pasé una serie de pruebas, entre las que se incluyen el estudio de sus antecedentes personales y familiares, una revisión general y ginecológica, y un análisis de sangre para descartar posibles enfermedades infecciosas y los análisis genéticos necesarios".

Su publicación recibió muchísimos comentarios positivos y ella respondió las inquietudes de sus seguidores. Luego, posteó una foto junto a Demichelis y sus hijos Bastian, Lola y Emma, y agradeció el apoyo: "Con estos amores que me cuidan y apoyan en mis decisiones... Hoy reposo y muuucho amor. Gracias, gracias, gracias por bancarme".