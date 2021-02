Evan Rachel Wood reveló que el nombre de su abusador: Marilyn Manson

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por todo el mundo como Marilyn Manson. Él empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represarías, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, sostuvo Wood.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKvmsUmF1ho%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPjzSpRs5JSsMVdkNeZBTasXqIG1FizU4u0z819ZAp8ARunnVfgcE09yZC3USxxC5tjZAY5i0RrYOWQNzPTze7mTsQ5hQELx6C0WHCqlCPhiZAA9Aox9DjxKX7ZBPZBZBD4GReXPeK1F3ooloDuf2waEITEk3ByWRNeQL4q5bFQL View this post on Instagram A post shared by Evan Rachel Wood (@evanrachelwood)

Aunque públicamente Wood nunca había hablado de que Marilyn Manson fuera su victimario, muchos en Hollywood ya lo habían deducido. Lo cierto es que Manson siempre negó cualquier tipo de mala conducta en su relación con Wood.