Eva de Dominici corrigió su dentadura y algunos fanáticos se decepcionaron

Eva de Dominici tenía una característica física que la identificaba: una pequeña separación entre los incisivos frontales, las paletas de su dentadura. Pero ya no, ya que la actriz no solamente resolvió blanquear sus dientes sino también corregir ese detalle, aunque algunos seguidores no se mostraron del todo felices con la decisión.

2020-01-30 dominici.jpg

"Me gustaban tus dientitos separados. Amaba esas paletas", le escribió la usuaria Florencia Araceli en la cuenta de Instagram de Eva, donde lució su nueva y perfecta sonrisa. Mientras tanto, Camilanavarrosu pidió: "Devuelvan mi Eva".

Gian Farina le dijo a la actriz: "Tenías una característica que te hacía única. Bueno, lo seguís siendo, obvio".

Pero lo cierto es que la mayoría celebró su "nueva sonrisa", y cientos de mensajes hacían referencia a su belleza. Incluso fueron muchos los que le escribieron: "No podés ser tan perfecta". Y hasta alguno exageró con: "No sos humana".