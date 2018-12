Eugenia Tobalhabló en el ciclo radial "Modo sábado", Radio Nacional, de su noviazgo con Francisco García Ibar, dueño de un hospedaje canino. habló en el ciclo radial, de su noviazgo con, dueño de un hospedaje canino.





"Estoy atravesando un momento de mucha paz, de mucha tranquilidad. También la maduración personal y profesión, me están llevando a un lugar muy lindo", aseguró la actriz.





Luego contó qué la enamoró de su pareja: "Tiene un montón de cosas, pero lo mejor es que es una buena persona. Hoy la elección fundamental es toparse con buena gente".





Y sobre su vida pasada, comentó: "Borrar, no borraría nada porque todo lo que me pasó es lo que hoy soy. No es una frase hecha. Es real. Lo que sí me encantaría es volver a vivir parte de mi infancia, jugar en la vereda de mi casa. Eso sería re lindo volver a vivirlo".





"Y si tengo que ir para delante, todo lo que venga va a estar bien. Creo que vienen cosas muy buenas", finalizó Tobal.