Estrenos de cine bajo la lupa de Escenario

, políticamente incorrectoCalificación ****Intérpretes: Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black, Tony Greenhand. Dirección: Gus Van Sant. Género: Acción. Salas: Del Centro, Hoyts y Showcase.Desmesurado, incorrecto, con un humor negrísimo. Así era el trabajo de John Callahan, el artista al cual el director Gus Van Sant dedicó su último filme. El realizador de “Todo por un sueño”, “Mi mundo privado” y “En busca del destino” vuelve a concentrarse en una historia con perfiles ásperos, pero atravesada por la singular vulnerabilidad de quienes no tienen nada que perder. En este caso se trata de Callahan, el dibujante que a los 21 años ya era alcohólico y que tras sufrir un accidente que lo dejó cuadripléjico dio un vuelco a su vida y se transformó en uno de los humoristas gráficos más polémicos de su época.Aún hoy las viñetas de Callahan desafían la corrección política. El dibujante, que quedó confinado a una silla de ruedas después de su accidente, no buscó la compasión. En sus trabajos se reía de casi todos los tipos de discapacidades, conflictos y temas -ciegos, mutilados, suicidas, el feminismo- y sobre todo de él mismo y de su situación. De hecho, el título de la película fue tomado de una caricatura suya en la que se ve una silla de ruedas vacía y tres policías que dicen “No se preocupen, no irá lejos a pie”.Van Sant, en sintonía con el carácter del personaje que retrata, apuesta a apelar a la ironía y mostrar a un hombre que a pesar de todo decide cambiar su vida.Por Rodolfo Bella, mamá en problemasCalificación ***Intérpretes: Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval. Dirección: David y Stéphane Foenkinos. Género: Comedia. Salas: Del Centro y Hoyts.David Foenkinos es uno de los escritores más sutiles y divertidos de Francia. Lo demostró principalmente en las novelas “Estoy mucho mejor”, “La biblioteca de los libros rechazados” y en “La delicadeza”, que fue la primera vez que llevó su texto al cine junto a su hermano Stéphane. “Algo celosa” es la segunda apuesta de esta dupla, pero esta vez fueron mucho más allá con el humor ácido y corrosivo que destila David en algunos de sus libros y es uno de los aciertos de la película. Nathalie (la sobresaliente Karin Viard) es una mujer divorciada que atraviesa algunos problemas personales. No encuentra un amor en su vida mientras su ex está felizmente en pareja con alguien más joven y con menos luces; no resuelve cómo acomodarse ante el inexorable paso del tiempo y, como si fuera poco, su hija de 18 años está enamorada y ya la sacó del centro de la escena. Encima, en donde más fuerte estaba, que era en el plano profesional como profesora de francés, una joven nueva docente le mueve el tablero con propuestas alternativas. Lo que viene era de esperar: Nathalie explota y sus esquirlas salpican hacia zonas impensadas. Aquí está lo más risueño del filme, que tiene diálogos logrados en una comedia que hace reír y pensar.Por Pedro Squillaci", ser padre como seaCalificación ***Intérpretes: Jorge Sesán, María Celia Ferrero, Lautaro Borghi, Adrián Garavano, Miranda Postiglione. Dirección: Sergio Mazza. Género: Drama. Sala: Village.Marcelo Vergara es un tipo que choca contra el sistema y tampoco tiene sintonía con los vínculos. Por eso cada tanto tiene cortocircuitos con la familia, con algún que otro amor, con el jefe que le suelta la mano y con sus amistades. En ese tránsito de ir contra la corriente, a Vergara se le ocurrió que quiere tener un hijo. Y va más allá de sus intenciones de tener una pareja: a él le interesa ser papá y punto. En ese derrotero conseguirá cómplices de su cruzada, como es el caso de su único amigo fiel Juan Pablo (Lautaro Borghi), y se topará con mujeres como Laura (María Celia Ferrero), que le pone límites. Sergio Mazza, el director de “Gallero” y “Graba”, decidió filmar esta historia íntegramente en Rosario, sin caer en los lugares comunes de enfocar el Monumento, sino espacios visualmente interesantes como la zona de los muelles de Bajada España o bien La Isla de los Inventos, así como también el Puerto de Rosario. La trama se plantea como una comedia, pero de a poco va girando hacia el drama cuando se hace foco en la angustia y el desamparo del protagonista (Jorge Sesán), quien se siente cada vez más solo e incomprendido. Hay momentos en que es fácil empatizar con el personaje, sobre todo cuando se lo muestra enfrentado al destrato de un inspector de tránsito y al ninguneo del empresario que nunca le paga una deuda. Mazza vuelve a hacer foco en el hombre común y desde esa singularidad construye una trama que se espeja con el karma de muchos. Una película que suma a la producción audiovisual de la región.Por Pedro Squillaci, Marsella en cuatro ruedasCalificación **

Intérpretes: Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy. Dirección: Frank Gastambide. Género: Policial. Salas: Hoyts, Village.

La saga creada por Luc Besson hace 20 años regresa a la pantalla grande con su quinta entrega sin mucho éxito. La trama está basada en Sylvain Marot, un policía parisino y excelente conductor, que es transferido contra su voluntad a la policía municipal de Marsella. Cuando llega a su nuevo destino, el alcalde de la ciudad le da la misión de detener a la pandilla de italianos que roban joyas con la asistencia de poderosas Ferrari. Para lograrlo, Marot no tendrá más remedio que hacer equipo con el peor piloto de la ciudad. Así comienzan 110 minutos de persecuciones y acción, pero con un guión pobre y básico, que resulta completamente decepcionante. Lo que pretende ser gracioso, no logra serlo, y los personajes bizarros que podrían explotarse, no llegan a brillar nunca y quedan en una simple caricatura. Lejos quedó la magia de la primera entrega, "Taxi" (1998), que combinaba a la perfección la comedia de enredos con el cine de acción y contaba con la joven Marion Cotillard, antes de ser famosa en Hollywood, que le aportaba simpatía. Aquí, ni el elenco, ni el guión salvan la película, lo único atractivo es su locación en la paradisíaca Marsella.



Por Luciana Boglioli