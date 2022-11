Estreno: Timothée Chalamet es un marginal sin rumbo en "Hasta los huesos"

“Me impresionaron mucho estos personajes y cómo su soledad y su sensación de abandono me interpelaron”, dijo Guadagnino al diario Los Angeles Times sobre la primera vez que leyó el guión. “Sentí que quería estar con ellos y que sabía cómo darles vida. La soledad es una parte importante de eso. Todos somos personas muy solitarias en nuestra condición. Podés ver esa perspectiva con más claridad si ves una historia desde la perspectiva del diferente y, sinceramente, también me interesa esa idea del extraño porque yo me he sentido un outsider toda la vida. Probablemente por razones prácticas. Crecí en diferentes lugares, no sólo en uno. Mi madre no es italiana, así que soy mitad italiano y mitad argelino. Mis ideas siempre han sido bastante excéntricas y, entonces, han hecho que desarrolle una especie de escepticismo, que está bien, no me quejo de ello. De hecho, me siento muy fuerte al respecto”, explicó entre risas.

“Hasta los huesos” transcurre en la década del 80, en los Estados Unidos de Ronald Reagan, donde cualquier minoría se expulsaba del sistema. Aquí la minoría no son sólo los queer y las mujeres negras, sino también los caníbales. Los dos adolescentes protagonistas sienten el placer de comer carne humana, y en esa peculiaridad se encontrarán el uno al otro en un país que no tiene un sitio para ellos. “Situarla en esa época fue una idea del guionista, y yo estuve de acuerdo porque estaba en línea con mi nostalgia por un período en el que estaba creciendo, como los protagonistas, pero al mismo tiempo las políticas de Reagan fueron de expansión de la riqueza y dejaron a mucha gente atrás, sin ninguna posibilidad. Quería mostrar lo que eso significó”, dijo Guadagnino.

bones2.jpg Luca Guadagnino (centro) con los protagonistas de la película en el Festival de Cine de Venecia.

La película reflexiona —sangre y vísceras mediante— sobre la soledad, la identidad, el sentido de comunidad y ser el diferente. Chalamet, con aspecto vampírico, encarna a un personaje escéptico que divaga por los márgenes de la América profunda hasta que encuentra un vínculo emocional. “Mi generación y la que viene están más dispuestas a afrontar las horribles verdades del pasado y hacerles frente para empezar a sanar”, dijo el joven actor al analizar la película y los temas que la conectan con el estado de ánimo de su generación. “Estamos creciendo con la experiencia existencial del calentamiento global, con un colapso del panorama político en todo el mundo y con la aparición de gobiernos nacionalistas. Esto hace que sea imposible no ver las cosas en un arco más amplio de injusticias morales y tratar de hacerles frente. Entonces, eso hace que las personas se sientan solas y en pánico, y busquen una comunidad y un sentido de felicidad posible”, se explayó.

El film fue rodado durante la epidemia del Covid, una situación que ayudó a Chalamet a entrar en su particular personaje. “De forma instintiva, en el momento en que rodamos, me sentí completamente aislado y fuera de mí hasta aprender a ser Lee, a interpretar a Lee y sentirlo al alcance de mi mano”, comentó.

El actor debutó en cine con la película “Men, Women & Children” (2014), y también había actuado en la serie “Homeland” (2012), pero su primer protagónico y papel revelación fue en “Llámame por tu nombre” (2017), el emotivo film de Guadagnino que narra la historia de amor entre un adolescente y el asistente de su padre. Ahora la misma dupla está de regreso, aunque Chalamet ha sumado mucha experiencia en muy poco tiempo. Trabajó en “Lady Bird”, “Mujercitas”, “El rey”, “Beautiful Boy: Siempre serás mi hijo”, “La crónica francesa”, “No mires arriba” y “Duna”. “El tiene la belleza de quien está creciendo y madurando”, opinó el director. “La belleza de poder jugar con su personalidad pública para hacer grandes cosas y encontrar inspiración en conversaciones con grandes artistas. Es una fuerza de la naturaleza”, aseguró.

Tanto “Llámame...” como “Hasta los huesos” son películas que están atravesadas por el tema de la identidad. Pero Guadagnino dice no estar tan interesado en esa temática puntual. “Lo que más me conmueve creo que es el deseo del individuo, me interesa más el inconsciente de los personajes que describo. Lo que queda fuera, lo que no sabés que sabés. No creo que se trate de identidad. Creo que las políticas sobre la identidad son moda para el consumo. Estoy más interesado en el deseo”, concluyó.