Estreno confirmado

"A Rainy Day in New York" llegará a Argentina el 7 de noviembre. El último filme de Woody Allen narra la historia de dos jóvenes que llegan a Nueva York para pasar el fin de semana y el mal tiempo cambia sus planes. Aunque la película ya tiene fechas de estreno confirmadas en Europa y Latinoamérica, aún es motivo de controversia en Estados Unidos por la demanda que entabló Allen a la productora Amazon. Luego del escándado que generaron las acusaciones de abuso por parte de su hija Dylan Farrow, el gigante del streaming decidió postergar indefinidamente el lanzamiento en su país y no financiar los tres próximos filmes de Allen.