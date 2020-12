Estrenan el trailer de "A la mierda el 2020", el esperado especial de fin de año de Netflix

Acaso sea la frase más popular del fin de año, no dicha a viva voz, pero si entre dientes y mordiendo la bronca. Y no es para menos, por obra y gracia de la pandemia de coronavirus y sus consecuencias sanitarias y económicas, el 2020 es un año para olvidar, o mejor, para detestar, porque borrarlo de la memoria va a ser difícil. Por eso el título de la nueva producción de Charlie Brooker para Netxflix no pudo ser más exacto.