Creativo y entusiasta. Marcelo Iripino lleva más de 30 años de carrera. Estuvo 20 años junto a Susana Giménez, le creó la coreografía más famosa de su carrera en la cual la diva inmortalizó la estrofa musical: "Detrás de todos sólo soy una mujer, ni una diva total, ni una mujer fatal, soy Susana, soy siempre igual".

El artista llega a Rosario con su nuevo espectáculo "Bien Argentino", hoy, a las 21, en el teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Se trata de un show folclórico, ganador del Carlos de Oro en Villa Carlos Paz, creado y dirigido por Angel Carabajal, que consta además de Iripino, de un gran elenco integrado por Celeste Muriega, Fernando Bertona y el rosarino Zaul Showman.

"Bien Argentino" es un espectáculo de nivel internacional, el cual invita a recorrer el folclore nacional a través de propuestas innovadoras de malambo, bombos, boleadoras, chacareras y zambas, con la energía de la música en vivo y la pasión de bailarines profesionales.

Antes del estreno, el popular coreógrafo dialogó con Escenario sobre esta propuesta, habló de sus años con la diva de los teléfonos (ver aparte) y adelantó que en octubre estrena "Mi Big Bang show".

EM_DASHVenís a presentar "Bien argentino", tu espectáculo que acaba de ganar el Carlos de Oro. ¿De qué se trata el show?

—Es un proyecto que armó Angel Carabajal, que es el gran creador de este monstruo argentino. El show tiene tanta información de nuestra música, bailes con la compañía Sentir y una gran modernidad. La compañía tiene 20 bailarines, hay 8 músicos en vivo y artistas como Celeste Muriega, Angel Carabajal y yo. Somos un elencazo. Es el folclore 2019. Viste que uno tiene algo raro con el tema del folclore. Yo amo las peñas porque empecé bailando allí. Pero la gente se queda solo con eso. Y el público, cuando sale de ver el show, te dice "no me esperaba esto". Porque claro, hay baile, actuación, canto y el humor de Zaul, que es rosarino. Con él hacemos una dupla muy graciosa. Me encanta jugar mucho en el escenario. Y esta vez, Angel vio mi perfil de cantante y fue una sorpresa para la gente. Canté toda mi vida, pero lo tenía guardado porque me dediqué más al baile, primero con Susana y después con Tinelli. Por eso cuando me escuchan cantar "Zamba para olvidar" o un tema pop me preguntan "¿Marcelo sos vos?". La gente le tiene un poquito de cosa al folclore. Me encanta que vayamos el teatro Broadway que es tan mágico. Después vamos a seguir la gira por todo el país. Es un año difícil a nivel económico y al ser un espectáculo tan grande, requiere muchas cosas. La idea es llevar un espectáculo con el que la gente quede fascinada.

EM_DASH¿Recordás el día que hiciste una coreografía para Liza Minnelli?

—¡Sí! Fue cerca de 1998 en el programa de Susana, son esos momentos que no te imaginás que te van a pasar nunca. Tengo una foto con ella. Me acuerdo que me agarró la mano y me agradeció lo que habíamos hecho con los bailarines. Fue un momento inolvidable en mi carrera...

EM_DASH¿Qué te pareció el regreso de Susana a la televisión?

—Ese día estaba viendo Los Parchis, porque estaba esperando que vengan amigos y quería ver Susana tranquilo en otro momento. Después vi el debut. La apertura no se puede creer. La producción se merece un aplauso de pie. Esta escenografía e iluminación superó todo. Susana es un clásico, te gusta o no te gusta, pero no podés decir que es una porquería. Susana tiene luz propia, brilla, la veo y me pone de buen humor. La vi espléndida.

EM_DASHFlavio Mendoza, que dirigió la coreografía de apertura de Susana se enojó porque dijiste que su baile no te gustó y tuiteó: "Cuanto p... resentido fracasado que piensa que son exitosos y son puro humo...".

—En ningún momento pensé que ese tuit era para mí. Pero Jorge Rial me lo preguntó y yo dije "p... sí, pero resentido no" (risas). Me lo tomo con humor. Admiro enormemente a Flavio porque hace cosas que nadie hace en el país. Pero cuando vi el musical que hizo para Susana, no me gustó, porque como sé que Flavio hace cosas hermosas, me esperaba más. Si me preguntás una opinión como colega "no me gustó" y no está mal. Pero cuando decís eso te crucifican. Que cada uno haga la terapia que tenga que hacer. Yo sé que hace 35 años que no paro de trabajar y tengo una conducta intachable, me comporto con respeto.

EM_DASHEstás renovado, ¿qué te hiciste?

—Estoy mejor ahora que hace 20 años, hago el tratamiento de la eterna juventud. Tenés que ser muy constante. No es con bótox ni nada de eso. Sí se usa el plasma, te inyectan y hacen un tratamiento láser en la cara para potenciar los resultados. Además, me dejé el pelo gris azulado, me teñí la barba y bajé casi 10 kilos. Estoy entrenando todos los días, descanso mucho y el amor ayuda. Con mi pareja tenemos una vida muy sana, dormimos bien, disfrutamos, no tomamos alcohol, no fumamos, ni consumimos ningún tipo de estupefacientes.

EM_DASH¿Cómo sigue tu año?

—En cotubre voy a estrenar "Mi Big Bang Show", me lanzó como el Marc Anthony de Buenos Aires. Es un espectáculo de 14 músicos, voy a cantar y bailar.

en escena. El show encabezado por Iripino cuenta con Celeste Muriega, Fernando Bertona y Zaul Showman.