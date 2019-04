"Esto es un premio a mi lucha y a no bajar los brazos"

El bandoneonista y compositor rosarino Néstor Marconi, uno de los grandes referentes del tango, ofrecerá mañana a las 20 un concierto gratuito en La Usina del Arte, que marca el cierre de un ciclo realizado en homenaje a su trayectoria y que para él significa "un premio a mi lucha y a no bajar los brazos".

"A pesar de los problemas y los sinsabores, siempre busqué hacer cosas, tal vez este es un reconocimiento a esa lucha", subrayó Néstor Marconi, quien nació en 1942 en Rosario y a los 19 años viajó a Buenos Aires para integrar a principios de los 60 la orquesta de José Basso, lo que marcó el inicio de un largo romance con el tango que continúa hasta hoy y que de alguna manera compartirá en esta presentación en el auditorio porteño.

"Yo trato de hacer como lo siento al género. Fui transitando lo que yo pensé que era un camino que nos abrió Astor Piazzolla. Siempre traté de ser más honesto con lo que nos abrió a todos, unas posibilidades distintas para hacer sobre el tango, poniendo cada uno lo nuestro", indicó en diálogo con Télam Néstor Marconi.

Luego de haberse presentado en tres formatos en La Usina -quinteto, dúos y tríos-, el instrumentista y arreglador completará el ciclo "Grandes Maestros" -inaugurado por el mismo- con un concierto que contemplará sus diferentes etapas. "Será variada la cosa, vamos tocar un repertorio que incluye temas de Piazzolla, clásicos como «Fuimos», de Dames y Manzi, y algunas piezas mías", contó el artista.

En relación a cómo vivió estos conciertos en su homenaje, Marconi indicó que fue muy bien recibido y con mucha calidez por la gente. "Vinieron muchos jóvenes, adultos y viejos, el hecho de que la entrada sea gratuita da la posibilidad a que todo el mundo pueda venir a escuchar música, no hay tantos lugares donde se pueda escuchar tango y los que hay son muy caros".

En una suerte de repaso por su historia con la música, Marconi destacó que ya desde hace mucho tiempo "me dediqué a jugarme por lo mío, desde los 70 empecé a no depender de ninguna orquesta" (ver aparte).

Respecto al hecho de ser un referente para los más jóvenes, Marconi dijo: "Es algo que te compromete a renovarte, a mantenerte en un nivel que te hizo llegar a esa gente. La forma de agradecer es dándole todas las energías que uno pueda, como si fuera el primer día. A los jóvenes les aconsejo que se busquen a sí mismos, contagiados por los grandes músicos que ya pasaron, tratando de hacer las cosas a su manera, sin imitar". Dueño de una estética única en la música ciudadana también aludió a ese sonido propio que lo identifica. "Soy yo como hablo, como camino, se parece a todo lo hago", indicó.

Y concluyó: "Yo me siento bien, con ganas de componer y orquestar, trabajando bastante a pesar de que es dura la lucha, me encanta la lucha mientras me dé la salud. Ahora no salen tantos trabajos en Europa, pero ya estoy trabajando en un nuevo álbum".

