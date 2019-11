Estelares presenta su álbum "Las lunas" en la Sala de las Artes  

Más románticos y luminosos que nunca, Estelares volvió a la carga con su nuevo material discográfico "Las lunas", que presentan hoy, a las 22, en La Sala de las Artes (Suipacha y Güemes). La banda de rock platense liderada por Manuel Moretti hará, además, un recorrido por todos sus clásicos.

"Las Lunas" es el octavo disco de estudio del grupo formado por Moretti, Victor Bertamoni, Pali Silvera y Eduardo Minervino. El álbum, que fue presentado el 7 de septiembre en el Gran Rex de Buenos Aires, contiene diez canciones de rock alternativo, donde las melodías iluminan la lírica amorosa y actual. El título del disco refiere a la temporalidad no occidental, medir el tiempo según pasan las lunas.

El álbum se presentó oficalmente el 7 de septiembre en el teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Antes del gran show, Moretti dialogó en exclusiva con Escenario sobre esta nueva etapa del grupo: "Estamos disfrutando de la frescura y del amor". Analizó las nuevas canciones, se refirió a la época sórdida de la banda que dejó tantas composiciones y destacó que "el rock argentino está siempre en movimiento".

—¿Cómo va a ser el show de Estelares en Rosario?

—Es la misma presentación que hicimos en el Gran Rex. Tocaremos todas las canciones del nuevo disco y algunos clásicos de siempre. Van a sonar las 10 canciones del disco, me gusta hacerlo porque apenas salen las canciones es mostrar lo nuevo. Después, en algunos shows, por cuestión de tiempo no da para tocar 25 canciones así que hay que acotar la lista.

—¿"Las lunas" muestra el costado más romántico de la banda? ¿Cómo describis el nuevo material?

—Es difícil enunciar. Es un disco que quiero mucho, muy fresco. Los demo los hice durante un mes y medio, es matinal porque lo hice durante la mañana. También se relaciona con el lugar a donde vivo, una cortada con mucho descampado alrededor, por eso hay un tema que se llama "Horneros cantantes". La idea del título del disco son dos acepciones. La primera es el paso del tiempo, como lo narraban nuestros ancestros conforme pasaban las lunas y lo que a uno le pasaba conforme pasan las lunas, y la acepción más real es la de la femineidad. "Las lunas" es un símbolo muy lindo referido al desprendimiento de lo femenino, así que me encantó. Es un disco que en parte, por el universo emocional, tiene que ver con mi mujer y con mis hijas. El título del disco, "Las Lunas", tiene que ver con mi mujer y mis hijas. Los procesos no sabés ni cómo se dan. Sí sé que es un disco muy disfrutable para cantar. El dibujo de la tapa es de un gran artista e ilustrador, que es Juan Soto. El tenía un dibujo que era una pantera que corre a una tigresa en un universo nocturno en un bosque y detrás hay una luna gigante. Me mostró el dibujo y eran las lunas, no tuvo más que subir otra luna para que no sea una única. Gran parte de cómo comienza y el ámbito en que se generó este disco tiene que ver con ellas.

—"Se rompe el pasto", que cierra el disco, es una canción muy melódica y pacífica. ¿Fue pensado terminar así?

—Esa canción es del año 2001. Es una constante en Estelares, terminar los discos con canciones que fueron compuestas 10 o 15 años antes. Por ejemplo, "Sistema nervioso central", de 2006, cierra con "Ardimos", que es de 1986, 20 años antes. Y en el disco "Las antenas", de 2016, la canción "Los lagartos mueren en familia", es de 1998.

—¿Tiene algún significado?

—No sé qué decirte... Muchas de las canciones del mundo de Esterales vienen de épocas sórdidas. Pero en esta etapa estamos disfrutando de la frescura y del amor. No el amor romántico, que me parece una pelotudez descomunal, sino trabajar desde el cuidado.

—En "Este misterio" decís "Entre la niebla ya se deja ver el sol", ¿esto refleja el momento luminoso que vive la banda?

—Es así, es un disco fresco y luminoso. La melodía y la armenia de esta canción son del año 1987, cuando estaba en un viaje de drogas, inyectándome. Encontré esa melodía de casualidad y le puse una letra nueva, escrita el año pasado.

—En "Melancolía" decís "Le di mi vida a las canciones y no me arrepiento". ¿Cómo balanceas tu carrera y tu vida personal?

—El oficio ha sido muy importante. No teníamos nada, encontramos las canciones y el oficio nos salvó. Estoy de gira desde hace 20 años, es un trabajo hermoso pero también cansa. No le daba bola a nada hasta que aparecieron mi mujer y mis hijas. Todo esto nuevo, desde que nació Juana, que tiene 13 años. Todo se convirtió en algo muy satisfactorio que extraño cuando me voy. Y cuando podemos, sumamos la familia a la gira.

—¿Cómo ves la escena del rock actual?

—El rock argentino está siempre moviéndose. Hay chicos como Ka7riel o Paco Amoroso. A mi me encanta el rock de Indios, que son rosarinos. Siempre celebro que la escena se esté moviendo, incluso celebro si no se mueve (risas). Porque todo pasa por algo. Quizás esté estanco para luego explotar. Todos los colores forman parte.