Esteban Prol aseguró que Juan Darthés "nunca más" va a volver a trabajar. "Es imposible trabajar con él", aseveró sobre el actor acusado de violación.

"No va a volver a trabajar nunca más. Es muy complejo. Lo que yo celebro es que las mujeres hayan salido a decir todo lo que sienten, todo lo que opinan y han padecido por parte de un patriarcado", manifestó Prol al referirse a Darthés, quien se encuentra viviendo en Brasil.

Estebal Prol vaticinó que nadie querrá compartir un escenario o un set de televisión con Darthés. "Es imposible trabajar con él por todo lo que ha ocurrido: hay denuncias y una víctima", aseveró.

También aseguró que nunca pudo hablar con Calu Rivero al respecto. "Me da pena que la haya pasado mal y yo haber estado al lado y no haber podido generar la suficiente confianza para que me lo pueda compartir. Nos sorprendió a todos cuando nos enteramos", remarcó, además de asegurar: "No vimos absolutamente nada que me llame la atención. Yo no lo vi, nadie lo vio. Realmente debe haber aguantado mucho y no debe haber querido transmitirlo".