Esteban Lamothe le dio "me gusta" a un polémico mensaje contra Lali Espósito

Lali Espósito la sigue rompiendo arriba del escenario y su poder de convocatoria cada vez es mayor. Con más de dos horas de show, y entradas agotadas la actriz y cantante desplegó toda su sensualidad en el Movistar Arena y deslumbró a todos los presentes. Y, para no perder la costumbre, al recital no le faltaron los besos con los distintos bailarines: una marca registrada en las últimas presentaciones de la artista.

Las imágenes del show se viralizaron rápidamente en las redes con miles de seguidores que la animan a ir por más. Pero no todas son adhesiones al bautizado "Chape Tour". También tiene sus detractores. Uno de ellos parece ser Esteban Lamothe, que suele ser muy activo en Twitter y quien sorprendió al darle “me gusta” a un filoso mensaje en su contra. “Me van a cancelar, pero me da mucho cringe que Lali se chuponee a todo lo que camina en sus shows”, decía el tweet con el que el actor coincidió. Y, al parecer, no fue el único: tuvo más de tres mil retweets, más de mil tweets citados y casi 50 mil “likes”.