Esteban Bullrich reafirmó su postura contra el aborto legal

"El proceso en sí me interpeló mucho, siento que había mucho que no estaba haciendo. Si sostenés una posición no pude ser sólo convicción, tiene que ser convicción y acción", señaló el exministro de Educación en Debo Decir.

"Me cambió mucho el compromiso que creo que tenemos que tener por esa mujer que está con un embarazo no deseado, en conflicto con su embarazo, que no estábamos haciendo", agregó Bullrich.

De cara al debate del 8 de agosto en el Senado, fecha establecida para la discusión en el Senado de la ley que ya tiene media sanción de Diputados, dijo que el proyecto "se quedó en aborto sí y aborto no" y que "no hay una preocupación real por acompañar a esa mujer".

Bullrich en Debo Decir



