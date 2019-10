"Este corazón tiene a alguien", admitió Alina Moine

Alina Moine está en boca de todos. Es que en los últimos días ganó una estatuilla en el primer Martín Fierro de la Moda y este fin de semana durante el casamiento de Martín Liberman se quedó con el ramo de la novia.

Como indica la tradición, se dice que quien se queda con el ramo se casará dentro de cierto plazo. La periodista rosarina fue consultada sobre si pronto podría contraer matrimonio y sorprendió con la respuesta.

"No sé si muy cercano pero posible sí, ¿por qué no? Este corazón tiene a alguien, está muy bien, que es lo importante", afirmó en diálogo con Gente. Cuando se le preguntó por el nombre del afortunado, dijo: "No sabe, no contesta (risas)".