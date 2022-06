Estás igual: una mujer se volvió viral en Twitter por su parecido al cantante Luis Miguel

Es que decidió compartir una imagen con sus seguidores en la red social del pajarito. Gi publicó una foto de su adolescencia y escribió: "Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía, escuchen esto, a Luis Miguel".

https://twitter.com/GiDavidswright/status/1539376136286765056 Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía , escuchen esto, a Luis Miguel. pic.twitter.com/X6HTSoBNtd — Gi Davidswright (@GiDavidswright) June 21, 2022

Automáticamente la publicación comenzó a llenarse de "me gusta" y "retuits" al punto que Luis Miguel se convirtió en tendencia.

"Dos gotas de agua", "Es verdad" y "Parecida y te quedás corta...", fueron algunas de las respuestas del público anonadado por el increíble parecido de la jovencita con el mexicano.

El tuit llegó a más de 135 mil me gusta en 14 horas y llevó a muchos usuarios a debatir si era o no un parecido y cuáles son las razones. Para que no quedaran dudas, otro usuario utilizó una app para editar la foto y terminó de hacer estallar el debate.