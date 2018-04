"Estaría cruzada ese día", el argumento de Marcela Tinayre tras sus quejas de Rosario

"No me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario", fue la queja de Marcela Tinayre en un mensaje de voz de que trascendió hoy. Su descontento no estaba dirigido a cualquiera sino a su propia madre: el audio es una respuesta a una productora del programa de Mirtha Legrand, quien la invitó a participar de una doble emisión que se hizo desde Rosario. "¡A Rosario! ¿Entendés bien, nena?", remarca la hija de Mirtha en el mensaje de voz, dejando en claro sus pocas ganas de visitar esta ciudad.

Luego de que se filtrara ese audio, en el que Marcela Tinayre prometía ir "con la peor de las ondas" al programa que finalmente se emitió en junio pasado. Hoy tuvo la oportunidad de hacer su descargo y confirmara o no la veracidad del mensaje. Pero la hija de la diva se mostró poco interesada en salir a aclarar algo que pasó hace diez meses. "No sé de qué se trata", argumentó primero y siempre aclarando su escaso interés en el tema.

Y después de escuchar la grabación no cambió demasiado su punto de vista. "No le doy mucha importancia. Estaría cruzada ese día", se limitó a indicar en un mensaje de texto al diario Clarín. Esto es: Marcela Tinayre admite así que es ella quien se escucha en el audio, no está interesada en explicarlo y, por ende, no aclara el origen de sus quejas contra la ciudad de Rosario.

Audio Marcela Tinayre

El audio que se filtró hoy permite percibir a una Marcela Tinayre muy enojada con la producción de "Almorzando con Mirtha Legrand" y "La noche de Mirtha". "Voy a ir pero voy a ir con la peor de las ondas, bánquenme con la peor de las ondas", se la escucha decir, además de aclarar que asistiría "así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada".

"Siempre me joden, no me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario. Yo no necesito la promoción de ustedes. ¡A Rosario! ¿Entendés bien, nena? Voy a ir con la peor de las ondas", insiste, antes de lanzar un "crescendo" de insultos: "Decime a dónde mierda tengo que ir, porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes, que la paso mal".