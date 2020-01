Estar arriba o estar abajo

"Parasite"

Calificación: *****. Intérpretes: Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong. Dirección: Bong Joon-ho. Género: Drama. Salas: Cinépolis, Cines del Centro, Hoyts, Nuevo Monumental, Showcase.

Aquel que empieza a mirar "Parasite" y se le ocurre no reparar en el sonido puede pensar que está mirando una película argentina. Porque los cuatro integrantes de la familia Kim parecen los típicos buscavidas de cualquier barrio marginal de Buenos Aires, de Rosario o de Córdoba. Es más, usan estrategias tipo "Los simuladores" para poder engañar a una familia de arriba y subir ese escalón tan preciado. Porque los Kim viven abajo, pero no porque sean solamente pobres, sino porque esta familia tipo (mamá, papá, hijo,hija) literalmente habitan una casa ubicada debajo de la línea de construcción de la calle. Claro que no estamos en barrio La Lata ni en Fuerte Apache, sino en una ciudad populosa de Corea del Sur. Los Kim son capaces de armar cientos de cajas de pizza para poder comer y de quedarse horas al lado del inodoro, sólo porque allí pueden robar una señal de wifi, e incluso abrirán la ventana cuando fumiguen en el barrio así se garantizan que le maten las cucarachas gratis. Un buen día, el hijo de la familia pega un buen trabajo, para el cual tendrá que mentir, un modus operandi de la familia. Se hará pasar por un profesor de inglés para la hija de los Park, una familia poderosa que también responde a la familia tipo, pero claro, ésta mamá, papá, hija e hijo tienen una casa diseñada por un arquitecto prestigioso, pueden elegir qué cenar gracias a que la empleada doméstica (que guarda un gran secreto) hará todo lo que le pidan, y jamás tienen que robar Internet, desde ya. El director Bong Joon-ho, que ganó la Palma de Oro en Cannes por este filme y llega muy fuerte a los Oscar, plantea un contraste de clases potente, como en casi toda su filmografía anterior. Pese a que se le puede criticar que estigmatizó demasiado a la clase alta, mostrándolos como tontos, crédulos e insensibles, el realizador apuntó los cañones a cierto trazo grueso para, paradójicamente, reforzar más las sutilezas y el mensaje al que quiere llegar. Porque la película comienza como una comedia y de pronto muta a una trama oscura, tan oscura, que no escapará a una resolución de extrema violencia. Lo logrado de Bong Joon-ho es que en el medio de la sangre se las ingenia para generarle una media sonrisa al espectador . Podría decirse que hay otra película dentro de "Parasite", que refuerza la metáfora de los de arriba y los de abajo. Sobre todo porque abajo de la casa de los Park también hay otra vida -y quizá otras vidas- que atravesarán el caos reinante cada vez que ese mundo subterráneo asome la nariz al subir las escaleras. En síntesis, una obra maestra del cine coreano para mirar una y otra vez.