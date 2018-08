"The Innocents" llega esta semana a las pantallas, en un lanzamiento que se ubica entre los más esperados de Netflix. La serie de ochco capítulos, que estará disponible desde este viernes en la plataforma de streaming líder a nivel mundial, combina ciencia ficción y misterio en una trama sobrenatural en la que el tema de la igualdad de género tiene especial protagonismo. "Las cosas están cambiando, «The Innocents» es un reconocimiento a las mujeres jóvenes que realmente tienen algo que decir", dijo la bella protagonista, Sorcha Groundsell, quien da vida a June.

Cuando los adolescentes Harry y June escapan de sus familias represivas para estar juntos, se descarrilan con un descubrimiento extraordinario: la capacidad de June para cambiar de forma.

Mientras los desventurados amantes se esfuerzan por controlar este nuevo y extraño poder, el misterioso profesor Halvorson revela que June no está sola, ya que hay más "cambiaformas" como ella y él promete curar a June y reunirla con su madre, quien la abandonó durante tres años.

El problema es que a medida que su viaje se llena cada vez más de peligro, el amor de Harry y June se pone a prueba y se enfrentan a una decisión: mantener vivo su inocente sueño o aceptar que sus vidas han cambiado y tomar la decisión de arriesgarlo todo.

Creada y escrita por Hania Elkington y Simon Duric, quien también es productor ejecutivo, "The Innocents" es protagonizada por Sorcha Groundsell, la actriz británica que interpreta magistralmente a June; Percelle Ascott, como Harry y el interminable Guy Pearce, como el profesor Halvorson.

En declaraciones a la prensa extranjera, Groundsell se mostró conmovida por este primer protagónico que le toca cuando apenas cuenta con 20 años de edad. "Fue un proceso bastante estándar. Tuve una audición, luego de tres meses me llamaron para otra y luego empezamos con las grabaciones. Creo que el hecho de que Percelle, quien encarna a Harry, y yo tengamos poca experiencia ha hecho que todo sea más balanceado. Juntos hemos atravesado todo un proceso y asimilado frases como «¡Oh, mi Dios!, estamos haciendo esto»".

La actriz dijo que la serie tiene "elementos de todos los géneros" y que por eso mismo "es muy difícil de clasificar". Y agregó: "Tiene una linda historia de amor, escenas de terror psicológico, efectos impresionantes de ciencia ficción, pero no todo es a la vez, y eso es fascinante, justamente el hecho de que todas las cosas no tengan que calzar en un sólo género".

Para la protagonista, una de las cosas que más le llamó la atención de la producción fue que hayan designado un papel tan profundo para una joven actriz, que encima es debutante en una serie de este género. "Más allá de la locura y de los brillantes guiones que tiene "The Innocents", no se ven muchos trabajos así. Hay pocas producciones comprometidas en hacer una historia sobre una joven de la forma en la que esta lo hace, June no es una adolescente clásica", destacó.

En rigor, uno de los puntos altos de esta serie es que encierra un mensaje sobre la igualdad de género, ya que June muestra un cambio de género en su personaje, y el tratamiento que se le da es muy cuidado. "Creo que eso fue muy importante para los escritores, pese a que son un hombre y una mujer, reconocían la falta de roles interesantes. Además, normalmente las adolescentes no son retratadas de forma valiente y segura, usualmente son más superficiales", describió.

Y prosiguió: "Eso tiene que ver con los prejuicios que por mucho tiempo se han tenido, por años ha existido esa falta de respeto por los personajes jóvenes que son mujeres. Ha habido esa idea de que todas deben ser superficiales o ser la novia de alguien. La gente recién está empezando a romper esa preconcepción y empezando a respetar que surjan historias para inspirar a las mujeres jóvenes".

Según su relato, la joven actriz británica se inspiró para este rol en "las mujeres mayores, las que genuinamente han trabajado duro para conseguir roles importantes, en ellas es donde encuentro mi inspiración porque han luchado muy duro a lo largo de sus carreras para interpretar roles interesantes, variados y profundos".

"Ellas aparecieron en la época donde tenías que ser bonita y superficial. Las cosas están cambiando, «The Innocents» es un reconocimiento a las mujeres jóvenes que realmente tienen algo que decir", dijo con particular énfasis.

Pese a su poca experiencia, la actriz elogió a la producción porque pudo hacer sugerencias durante la filmación: "Si, mucho, lo cual es inusual saber que tu voz es escuchada. Lo sentí como un ambiente bastante colaborativo".

"Estoy feliz con el trabajo que hemos hecho y la experiencia que hemos adquirido. Si la serie resulta atractiva sería fantástico, y si no, igual nos quedamos con esta asombrosa experiencia de aprendizaje", destacó.

Y concluyó: "Creo que si te detienes a pensar cómo será, o si irá a gustar, te vuelves loco. Solo hay que estar felices con lo que hemos hecho, no vamos a ser personas diferentes si de la nada tenemos un millón de seguidores en Instagram".

Madre e hija. El vínculo de Jane y su mamá abandónica es clave.

el debut. Sorcha Groundsell.