"Esta serie es para que los adictos no se aislen y sepan que no están solos"

La actriz y cantante estadounidense Zendaya, protagonista y narradora de la provocadora "Euphoria", nueva serie de HBO en la que interpreta a una adolescente drogadicta mientras encara el regreso al último año del colegio, dijo en una charla a la que accedió Télam como único medio argentino, que confiaba que el programa le hará saber a las personas con adicciones "que no están solas".

La serie, adaptación de la serie homónima israelí que puede verse los domingos a las 23 por la citada señal, es la gran apuesta por ingresar en el saturado segmento de tramas de adolescentes sin resignar las señas que la distinguen de la competencia; con una propuesta capaz de conjugar ternura y fragilidad con un tratamiento lleno de crudeza.

Zendaya es Rue, una joven que estuvo en rehabilitación durante el receso escolar y regresa al colegio para su último año, con la firme decisión de comprar más drogas.

A partir de su personaje, "Euphoria" abre una mirada a un relato orquestal, con un grupo de chicos de secundaria diferentes pero lidiando con los mismos problemas: drogas, sexo, la búsqueda de la propia identidad, los traumas, las redes sociales, el amor y la amistad.

"No había manera de ver el trabajo que yo había hecho y pensar que fuera capaz de cumplir con este papel. Estoy agradecida, porque creyeron en mí", afirmó Zendaya acerca del particular salto que acaba de dar en su carrera tras estar ligada por más de ocho años a Disney.

Como a Miley Cyrus, Vanessa Hudgens, Selena Gómez, Zac Efron y tantos otros antes que ella, a Zendaya también le llegó la hora de dar un paso fuera del mágico mundo del ratón Mickey y probar que puede convertirse en una actriz que llame la atención del denominado "cine serio".

"Creo que mis fans están emocionados porque también ellos estuvieron esperando este momento. Tanto como yo. Ellos tienen mi edad, son adultos también y están listos para dar el siguiente paso", dijo la actriz de 22 años en referencia a qué pensaría el público que la conoce desde las series de Disney Channel "Shake It Up" o "K.C. Undercover".

"Estaba en este momento raro de mi vida en el que no sabía qué iba a hacer a continuación, buscando algo que me generara una emoción. Todos los posibles papeles que me llegaban no se sentían bien y entonces llegó «Euphoria»; leí el guión y dije «amo esto y quiero ser parte de este proyecto», recordó.

Otras experiencias recientes, como su papel de M.J. en "Spider-Man: De regreso a casa" o el de Anne en "El gran showman", tampoco se aproximan al compromiso que asumió al encarnar a la traumada Rue.

Sobre lo que le llamó la atención del personaje, Zendaya aseguró que le atrajo que "tiene muchas facetas", ya que "puede ser extremadamente dulce y cariñosa, y puede ser volátil y malvada, puede ser tímida y vergonzosa y también puede ser graciosa".

"Cuando hace maldades o lastima a la gente sabemos lo que está pasando en su interior y por lo tanto podemos comprenderla y quererla a pesar de todo", añadió, en referencia a cómo el relato en off del personaje permite que el espectador empatice con su sufrimiento.

Zendaya opinó que algunas escenas resultarán chocantes para cierto público, debido al contenido sexual y la exposición que se da al uso de drogas, pero que "algunas personas lo van a poder entender un poquito más" porque se sentirán reflejadas.

"Van a abrir los ojos y van a decir «eso me ocurrió a mí» o «esa es mi hermana». Alguien va a conectar con eso y el que está necesitando verlo lo va a ver", dijo en referencia a cómo la serie puede ayudar a quienes están atravesando por situaciones similares, entre ellas el tema de las adicciones.

"Es importante saber que no estás solo y que hay otras personas lidiando con lo mismo. El mundo te hace sentir a veces que sos la única persona luchando con eso y te lleva a aislarte. Creo que este programa le permite recordar a esas personas que no están solas", finalizó.

Zendaya, de gala. La actriz que comenzó como una chica Disney hoy es una figura del cine y la televisión.