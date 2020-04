"Esta serie es para deconstruir el mito del amor romántico"

Es un momento histórico particular, en el que, por la cuarentena impuesta a consecuencia del coronavirus, nuevas formas del arte salen a la luz. El formato de serie web, que es furor en EEUU, se instaló en Rosario con un elenco completamente local. Se trata de “Amores imperfectos”, una serie web de 4 episodios escrita y dirigida por Gabriel Mancini y rodada en Rosario, que se estrena mañana por YouTube. Estos 4 capítulos, que transcurren entre 11 y 14 minutos cada uno, tienen al amor como tema central, atravesado por el drama, la comedia y el romance e indagando en aquellas relaciones fallidas.

El protagonista es Mariano, quien, tras haberle sido infiel a su pareja, la deja. Solo y sin pareja por primera vez desde su adolescencia, emprenderá una serie de encuentros con las mujeres que marcaron su vida, y es en este viaje de coordenadas donde tratará de descubrir por qué siempre tomó el camino equivocado hacia el amor de su vida. “Cada encuentro lo definirá como persona, y también lo llevará a entender que sus citas tienen preguntas similares para él”, destacó Mancini sobre esta serie protagonizada por Juan Pablo Yevoli, Bárbara Peters, Marcela Ruiz, Jorgelina Farioli, Gisela Maioli y Cecilia Ducca.

—Las series web están en auge, ¿cómo fue el proceso de creación de “Amores imperfectos”?

—Están sacando del baúl todos los productos que estaban confinados. La serie se rodó enteramente acá, los actores son rosarinos y todos los que participaron también. Las locaciones son todas en Rosario. La historia nació, primero, como una obra de teatro y cuando volví a ver el texto, que tiene cuatro actos, me di cuenta que se parecía mucho a una serie. Justo estaba leyendo un artículo sobre series web, así que decidí volver a la parte audiovisual, donde hacía mucho que no me acercaba.

—La serie expone ciertas creencias, como la de que los amores son “complicados”. ¿Por qué abordaste la historia desde ese lugar?

—Esta serie deconstruye el mito del amor romántico. La idea surgió hablando con un amigo. Le dije: “¿qué pasaría si nos reuniéramos a hablar con cada ex pareja?” Mucha gente dice que a partir de esta serie se van a animar a hacerlo (risas). La historia es como un cubo: cada cara tiene un lado del amor. Cuando el protagonista se reúne con cada ex tiene más incertidumbres que certezas. El amor es un tema universal, con registro de humor, para que el público se sienta identificado y se genere preguntas que muchas veces no tienen respuestas.

—El amor interpela a las personas en lo más profundo y las expone a mostrar lo bueno y lo malo…

—Creo que todas las películas, sean del género que sean, hablan sobre las relaciones. Esta historia se centra en las relaciones desde un registro romántico con mucho humor. La idea es desnudarnos. El personaje de Mariano está basado en mi hijo de 6 años. De conversar con la gente, me di cuenta que muchos son exitosos en al ámbito laboral, pero que en el terreno de la relaciones, son como chicos. Los hombres, por lo general, tienen esa tendencia a no saber cómo manejar el drama, esquivan las preguntas directas. La mujer es muy superior al hombre en muchas cosas, entre ellas, para el manejo de las relaciones.

—¿Qué tiene que tener una serie para ser exitosa?

—La clave para que tenga éxito es que dure menos de 18 minutos, ya que está demostrado que a los 5 minutos decae la vista, y esto sucede porque en el celular y la computadora hay muchas distracciones. Yo vengo del mundo audiovisual, de trabajar como guionista, camarógrafo y asistente en películas de Gustavo Postiglione. Hice dos cortometrajes y un mediometraje que fueron proyectados en el cine Arteón, también basados en las relaciones. Estudié cine en los 90 pero después estuve alejado de ese mundo por varios años hasta ahora, que volví. La serie web llegó para quedarse. La distribución de este tipo de formato es mucho más fácil y tiene una llegada más amplia. Nos podemos morir que el link queda en línea. Es un registro que se puede volver a ver, tiene perpetuidad.

—¿Cómo será el formato de “Amores imperfectos”?

—Mañana se estrena el primer capítulo, el martes el segundo, el miércoles el tercero y el jueves el cuarto. Va a estar disponible en YouTube y en el Twitter, Instagram y Facebook de “Amores imperfectos”. Ya estoy planeando empezar a rodar la segunda temporada.