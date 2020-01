La artista Lía Jelín, directora de la pieza teatral "Toc Toc", que hoy abre su décima temporada confirmando su carácter de fenómeno, arriesgó que el suceso de la obra se basa en que "trata con humor algo que duele tanto y asume que si no hay dolor no hay humor".

"Considero que «Toc Toc» no entra dentro de ningún estilo teatral claro y definido, pero está hecho con verdad, angustia y dolor. Y tiene que hacer reír, lo que implica todo un ejercicio interesantísimo", postuló Jelín durante una entrevista con Télam.

Y en esa observación acerca del impacto de un texto del francés Laurent Baffie sobre el que trabajó intensamente para reformularlo, la también actriz, bailarina y coreógrafa apuntó que "está bueno que la gente se ría pero también que se quede seca y se haga un silencio de muerte en un zigzag de dolor y humor".

El impacto de "Toc Toc" tiene cifras concretas. Por un lado, abrirá una décima temporada, con dos millones de espectadores en 2.775 funciones en la ciudad de Buenos Aires, pero además otro elenco se mantuvo de gira en paralelo, entre 2013 y 2018, haciendo otras 1.232 funciones.

Jelín, quien en teatro dirigió "El rey se muere", "Confesiones de mujeres de 30", "Los caballeros", "Maní con chocolate", "Adolece que no es poco", "Monólogos de la vagina", "Aryentains" y "El día que Nietzsche lloró", por citar apenas algunas piezas, sostuvo que con "Toc Toc" descubrió "un tema fascinante de una novedad increíble".

"Me mando la parte un poquito pero me parece que «Toc Toc» tuvo tanto éxito en México, aquí y en España, porque en ella están «A puerta cerrada», de Jean Paul Sartre, y «Esperando a Godot», de Samuel Beckett. Y aunque no soy Peter Brook también me apoyé en los estudios de los tocs del neurólogo Oliver Sacks", desmenuzó entre risas.

Desde esa misma percepción no exenta de ironía, la creadora de recientes 85 años indicó que "hice casi una obra de divulgación científica en la que no se trabajó con la gracia sino con la angustia de la enfermedad".

La serie de funciones con las que la obra iniciará su décima temporada tendrá por sede una de las salas del Multiteatro, en calle Corrientes de la ciudad porteña y, después del estreno de mañana, se ofrecerá de miércoles a domingo.

La propuesta ,con producción de Sebastián Blutrach, Eloísa Cantón, Bruno Pedemonti y el mexicano Morris Gilbert, solamente mantiene en su elenco original a Daniel Casablanca, mientras que el resto del equipo actual integra a Claudio Da Passano, Rita Terranova, Malena Figo, Natacha Córdoba, Diego Freigedo y Gabriela Grinblat.

Consciente de que "la comparación va a ser absolutamente inevitable", Jelín consignó que la anterior puesta con un elenco ya trajinado en la trama de "Toc Toc" "estaba ya un poco masticada. "Ahora tenemos la expectativa de tener no sé si el éxito brutal pero sí el placer de hacerlo y de contar con actores que saben que tienen en las manos algo que pueden trabajar", señala.

En relación a la presencia continua en "Toc Toc" del ex Macocos Casablanca, la directora subrayó que el actor "tiene un ángel, hay algo que nació con él y le ha dado muchas satisfacciones y que hasta le permitió saltar a la dirección con «Romance del Baco y la Vaca» donde le vi cosas que obviamente aparecieron en los 10 años de «Toc Toc»".

Ubicada en ese rol de puestista y casi en clave docente, especificó que "el teatro es redondo, no hay arriba ni abajo ni al costado y no se tiene que trabajar con un frente plano sino tratar el espacio en forma sideral y ese es un conocimiento que tengo por haber sido bailarina". De cara al lanzamiento de esta décima temporada, confesó que "estamos un poquito asustados por la boletería ya que somos los primeros que salimos al ruedo este año, pero nos da placer poder encararlo nuevamente".