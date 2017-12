La plataforma digital Netflix lanza este miércoles el filme "Bright", una superproducción en la que el gigante del streaming apuesta por la modelo y actriz australiana Lucy Fry en un papel de importancia para una cinta que "trata de ponerle fin a algunos pensamientos limitados" del mandatario estadounidense, Donald Trump, acerca de las diferencias.

"Es un sueño hecho realidad. No puedo esperar a que salga (la película). Se fue transformando a medida que la íbamos filmando, fue toda una experiencia que me cambió y me ayudó a crecer un montón. Ahora está por salir en todo el mundo, no lo puedo creer", dijo Fry en una entrevista con Télam sobre el filme que protagoniza Will Smith y, entre otras figuras, se destaca Noomi Rapace, en una producción muy esperada en la plataforma de streamig.

La rubia actriz de 25 años se escucha contenta con la trascendencia que puede tener su carrera a partir de que Netflix la eligiera para representar a una elfo, en esta especie de adaptación del universo del "Señor de Los Anillos" en los suburbios de Los Angeles, realizada por el director David Ayer ("Corazones de hierro" y "Escuadrón suicida", entre otras).

En "Bright", una pareja de policías conformada por un humano (Smith) y un orco (Joel Edgerton) acuden a un llamado de emergencia, pero lejos de ser un operativo cotidiano, se convierte en una misión para salvar al mundo. En este cruce de razas se mezclan también pandillas de narcotraficantes, policías corruptos, servicios de seguridad racistas, poderes mágicos e idiomas extraños.

"Hay una persona que hizo varios idiomas para «Game of Thrones» (David Petersen) y él creó el que hablo en la película. Necesitamos mucho trabajo para aprender el idioma. Nos divertimos mucho. Fue un trabajo asombroso, tuve suerte de poder aprenderlo porque varias veces se tornó complicado, ya que tenía que improvisar", comentó.

"Es un mundo -agregó- parecido al de El Señor de los Anillos. Es como si ese mundo hubiera ido evolucionando hasta un 2017 con elfos, humanos y orcos".

—Vos sos como el anillo de esta película, "el tesoro" que todos buscan.

—Sí, algo así, yo tengo el catalizador. Joel y Will hacen de un orco y de un humano policías que están trabajando en un día normal en el centro hasta que se cruzan con mi personaje, Tikka, que tiene la varita mágica, que es el arma más poderosa del mundo. El resto de la película ella trata de protegerla de las pandillas de humanos y orcos, mientras la ayudan los elfos. Además, ella tiene un secreto que recién lo revelará a alguien en que pueda confiar. Más allá de la acción y la fantasía que David (Ayer) le metió al filme, el meollo de la cuestión es la intolerancia entre las personas y la necesidad de respetar las diferencias.

—La película sale en un momento particular en Estados Unidos, porque habla de aceptar las diferencias y su presidente, Donald Trump, es una persona bastante intolerante.

—Creo que se trata de una historia muy importante para contar en este momento. La empezamos a filmar antes de las elecciones y ocurrió que después de que pasaron nos dimos cuenta que era muy importante haber decidido hacerla. La relación entre Ward (Will Smith) y Jakoby (Edgerton) es muy linda, pero al principio es difícil porque el humano es racista y no cree que el orco pueda ser policía. Es muy excitante ver cómo nace la amistad. Así que sí, es un gran momento para contar una historia así.

—¿Pensás que el filme puede dar un buen mensaje acerca de los americanos hacia el resto del mundo?

—Sí, creo que la película trata de ponerle fin a algunos pensamientos limitados de los que habla Trump. Era muy importante para David (Ayer) contar una historia de tolerancia, y sobre todo que fuera en una película de acción. Espero que traiga esperanza en este momento político particular, nos haría muy felices si pudiera lograr cualquier cambio en Estados Unidos. Creo que en el país hay gente que está frustrada y triste por las políticas que están sucediendo, pero que existe la posibilidad de aceptar las diferencias y es lo que le sucede al humano y lo que lo hace cambiar.

—También es un momento de cambios en las mujeres en la industria, que ahora se animaron a denunciar los casos de abusos como los de Harvey Weinstein y Kevin Spacey (en este caso, sobre hombres), que obligó a Netflix a eliminarlo de la última temporada de "House of Cards".

—No hay dudas de que este es un momento muy especial y hasta positivo, porque está muy bueno que la gente repudie cualquier comportamiento inaceptable y más aún que eso pueda salir a la luz.

De España: “La casa de papel”



“La casa de papel”, serie de thriller española que narra un atraco de una banda de asaltantes a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (encargada de producir billetes y monedas) y el proceso durante cinco días en los que permanecen en el interior, estará disponible en Netflix a partir de este miércoles. Compuesta de un total de 15 episodios, la trama sigue las desventuras de los atracadores con los nombres clave de Tokio, Nairobi, Río, Moscú, Berlín, Denver, Helsinki y Oslo y la por momentos desopilante toma de rehenes con la que se sostienen en el interior de la fábrica: los mismos empleados y un grupo de estudiantes que estaban de excursión.







