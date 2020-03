"Esta historia trasciende las divisiones políticas"

Mark Ruffalo no es sólo el protagonista de “El precio de la verdad”. También es uno de los productores y es quien le acercó el proyecto a Todd Haynes. El actor siempre se sintió muy movilizado por la historia: “De lo que estamos hablando aquí es del poder del individuo para lograr un cambio enorme, con la ayuda de una comunidad”, afirmó. “Creo que el mensaje primordial es que nos necesitamos unos a otros. Nadie más va a hacerlo por nosotros. Esta historia sobre el agua y la contaminación trasciende todas las divisiones políticas, ideologías y religiones. Todos sabemos lo importante que es para nosotros tener agua limpia, y es a base de mostrar estos enormes problemas de formas como ésta que creo que veremos un verdadero cambio en el mundo”, opinó. Por su parte, el personaje que interpreta Ruffalo, el abogado Rob Bilott, agregó: “Un individuo que persiste tiene poder, si defendés aquello en lo que creés y no te rendís, podés conseguir cambios reales”.Mark Ruffalo no es sólo el protagonista de “El precio de la verdad”. También es uno de los productores y es quien le acercó el proyecto a Todd Haynes. El actor siempre se sintió muy movilizado por la historia: “De lo que estamos hablando aquí es del poder del individuo para lograr un cambio enorme, con la ayuda de una comunidad”, afirmó. “Creo que el mensaje primordial es que nos necesitamos unos a otros. Nadie más va a hacerlo por nosotros. Esta historia sobre el agua y la contaminación trasciende todas las divisiones políticas, ideologías y religiones. Todos sabemos lo importante que es para nosotros tener agua limpia, y es a base de mostrar estos enormes problemas de formas como ésta que creo que veremos un verdadero cambio en el mundo”, opinó. Por su parte, el personaje que interpreta Ruffalo, el abogado Rob Bilott, agregó: “Un individuo que persiste tiene poder, si defendés aquello en lo que creés y no te rendís, podés conseguir cambios reales”.