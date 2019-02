"Esta historia habla de dónde uno tiene que estar parado en la vida"

La peor soledad es la que se siente cuando uno está mal acompañado. Y eso es lo que le pasa a los personajes de "Anoche", la película dirigida por Nicanor Loreti y Paula Manzone, quienes además de estar tras las cámaras son pareja en la vida real y saben de qué se trata el encuentro y el desencuentro en el amor.

"Anoche", que se estrenó ayer en Rosario, es una película con guión de Manzone que transcurre en el ámbito de un departamento, ya que está inspirada en una obra teatral y de allí el nivel de intimidad que invita la historia.

Pilar (Gimena Accardi) está angustiada y aburrida este sábado a la noche. Sólo la acompaña la insoportable voz de su madre en el celular y un montón de pororó con dulce de leche. Pero suena el portero y todo cambia. Es Marcos (Benjamín Rojas), que viene para festejar dos años de noviazgo, después llegará Ema (Valeria Lois) apenada por su ex Juan (Diego Velázquez), quien también se sumará a la reunión para revelar un secreto inesperado.

Nicanor Loreti dialogó con Escenario y contó las sensaciones que lo atravesaron al rodar "Anoche". "Siempre tuve ganas de filmar una comedia dramática", dijo el polifacético director de "Kryptonita" y "Socios por accidente", entre otras películas.

—¿Qué te disparó hacer una historia intimista y teatral sobre las crisis de pareja?

—Yo vi la obra original varias veces y me gustó mucho, me parecía muy pop, con mucho ritmo y también moderna tanto en su planteo como en todo lo que dice acerca de las expectativas, la presión de la familia y el lugar que uno tiene que ocupar a cierta edad y dónde tiene que estar parado en la vida. Me parecía muy cinematográfica ya en el momento en que estaba en cartel, siempre la veía y sabía que podía ser una peli. Noté cosas en común con "Diablo", mi primera película, por el protagonista que le irrumpen en la casa todo el tiempo diferentes personajes y está filmada casi en tiempo real. Todo eso me hizo sentir muy identificado, siempre había tenido ganas de hacer una comedia romántica, y hacerla con Pauli (Paula Manzone) era ideal porque ella conocía la obra original y eso simplificó el trabajo.

—¿El trabajo con Paula, que además es guionista, buscó interpelar el tema del desencuentro en el amor?

—Sí, es una pregunta más para Paula, pero conociendo el trabajo que hizo cuando escribió el guión en el taller de Javier Daulte y los diferentes cambios que tuvo el guión más la adaptación al cine me dan cierta autoridad para responder esto. La verdad que ella sí buscó tratar el tema del desencuentro del amor, sobre todo los tiempos diferentes de las personas y cómo a veces los dos dejan de tener la misma energía puesta en hacer avanzar la pareja. Eso me consta que ella quiso reflejar eso y está claro en la peli, en lo que le pasa a Pilar (Gimena Accardi).

—Tanto Benjamín Rojas como Gimena Accardi son compañeros en teatro, ¿eso ayudó a que la filmación fuese más fluida?

—Sí, definitivamente ayudó a que la filmación fuese mas fluida. Nosotros los vimos en "El otro lado de la cama", que es una comedia, y notamos que tienen una química espectacular, además son grandes actores y sabíamos que harían que todo funcionara. Además son muy amigos y entienden el tono, que es diferente al de la obra de teatro. Por otra parte, Diego Velázquez y Valeria Lois también son grandes actores, se conocían mucho, y tienen mucha experiencia en teatro, tele y cine. Eso hizo que la filmación fuese rápida porque es gente acostumbrada a hacer dos horas en una obra de teatro sin fallar.

—Tu filmografía incluye títulos disímiles que van de "Kryptonita" a "Socios por accidente" y ahora "Anoche". ¿El cambio de registro es tu común denominador como realizador?

—En un punto me gustaría decir que sí. Uno puede tomar que tengo dos lados cuando dirijo: uno cuando hago películas que escribí, como "Diablo", "Kryptonita" y "27: El club de los malditos" que tienen mucho en común, como una estética de comic y personajes marginales; y en las otras tres películas, como las dos "Socios por accidente" fue con dos guionistas o con "Anoche", que es diferente de verdad, pero no dejan de ser todas películas sombre la familia.

—¿Cuál es tu próximo proyecto?

—Como todos los directores y guionistas tengo varios proyectos y siempre uno está viendo cuál sale primero. Hay una comedia policial que escribió Paula que esperamos se pueda filmar este año; hay un proyecto con Leonardo Oyola y Pablo Paredes que tenemos en conjunto; y después hay un guión que se llama "Punto rojo" que es una mezcla de "Sin lugar para los débiles" (N de la R: en referencia a la película de los hermanos Joel y Ethan Coen) con delirio argentino que escribí hace poco y me tiene muy entusiasmado, y espero filmarlo el año que viene.