Esmeralda Mitre se enfureció y le recordó "lo peor" a Silvina Escudero

La artista Esmeralda Mitre, que hasta hace muy poco pasaba desapercibida en el mundillo mediático, no dejó pasar un comentario de Silvina Escudero sobre su "libre" relación con Darío Lopérfido.

"Yo puedo tener relaciones... de hecho las he tenido, estando con Darío, y nadie se enteró, con gente famosísima. No le digan a nadie porque está en Alemania, no sabe", disparó Esmeralda días atrás, en Infama, quien luego reafirmó sus dichos en Pamela a la tarde, donde dijo que con su exmarido vivieron una relación informal.

Más tarde, en el mismo programa, Silvina Escudero cuestionó el estilo de vida de Mitre y Lopérfido, argumentando que ella, como artista, no compartía los dichos de su colega.

La respuesta de Esmeralda llegó a través de sus declaraciones en "Iluminados", el ciclo que conducen Luis Ventura y Adriana Salgueiro en Radio Rivadavia.

"Con Darío vamos a estar eternamente unidos. Somos una pareja distinta. De hecho, él me dijo hace años que el amor y el sexo no iban de la mano. Que el amor era la lealtad. Al tiempo me di cuenta que tenía razón. El me ayudó mucho a liberarme de mandatos", arrancó la actriz.

Y siguió: "Yo podría hablar de la vida de los demás, por ejemplo del semen en la cara de Silvina Escudero, pero yo no falto el respeto. Si ella quiso ponerse el semen en la cara está todo bien, problema de ella", lanzó.

Y agregó: "A mí no me puede decir Silvina que es artista porque ser artista es una cosa profunda del alma. Ella aprendió a bailar, aprendió a cantar, aprendió a saltar pero no es artista. Artista es ser artista. A mí no me puede decir Silvina que es artista, porque de artista no tiene nada", siguió.

"Si ella me va a dar cátedra de lo que significa ser artista pierde como en la guerra", continuó furiosa.

"Que no se compare conmigo que no tengo nada que ver. Yo puedo tener historias con cualquier hombre, pero a mí nunca me vas a ver con semen en la cara. Eso no va a suceder", concluyó Esmeralda.





