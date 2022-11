Esmeralda Mitre contó por qué echó a Alfa de Gran Hermano 2022 de su escuela de teatro

"Él estudió en mi escuela, en el teatro El Globo. Lo eché por malos comportamientos y chistes de muy mal gusto. Tuvo falta de respeto con mis alumnos, por eso tomé la decisión", explicó Esmeralda ante la sorpresa de los panelistas. Pero su confesión no quedó ahí, ya que la mediática también reveló que tenía problemas con el cumplimiento de las cuotas: "No pagaba la cuota a tiempo, nunca. Siempre tardaba tres meses. Su excusa era que no tenía dinero para pagar. Nosotros lo bancábamos".

¡Esmeralda Mitre explicó por qué echó a Alfa de Gran Hermano de su escuela de teatro!

A pesar de las fuertes declaraciones que realizó en vivo, Esmeralda Mitre no quiso seguir hablando del tema. La mediática decidió no dar más detalles principalmente porque quiere evitar tener un enfrentamiento mediático con "Alfa" cuando salga de la casa.

El participante más grande de la temporada 2022 del reality ya había amenazado con comenzar causas judiciales a quienes hablaron mal de él y lo acusaron de abuso dentro de la casa. "Tengo plata y tengo abogados", le había comentado "Alfa" a Lucila cuando habló de las acusaciones que surgieron en el programa.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClXO_UBvlvF%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHMtBZBSLXuY3HUa4NHo37VEe24ZBy1YzD6V5oRpRKq6W4KNuZCH3iKWwRyx5tU76UUAEAkTdTFcpOfYvPOdKTxHHlZCqm19u7UgLI5Y3ZBV2qdHWJ9OKZBuGw9TN3tMTMw8gNeNwRh2TUTscQMCKiZBCwm8PM9gEhRDcEAQzgVqidU7ni2evwZD View this post on Instagram A post shared by America TV (@americatv)

Por otro lado, sus amigos aseguran que se trata de una persona muy sensible y "macanuda". Oscar Posedente, amigo del concursante, comentó en diálogo con LAM que la gente identifica a "Alfa" con "la ley y el orden".