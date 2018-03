Esmeralda Mitre confesó que le fue infiel a Darío Lopérfido

"Yo puedo tener relaciones... de hecho las he tenido, estando con Darío, y nadie se enteró, con gente famosísima", confesó Esmeralda y, entre risas, agregó: "No le digan a nadie porque está en Alemania, no sabe".

La fuerte confesión la hizo en el marco de una distendida entrevista con Pía Shaw en "Infama Recargado". "Nunca se lo conté, alguna historia habré tenido, nadie muy importante. Siempre ganó él, lo importante es quién gana", agregó Esmeralda. Luego defendió su actitud: "Porque una mujer tiene el derecho a ponerse en prueba. Si no, yo no sería artista. ¿Soy artista libre pero llego a casa, plancho y te hago la comida? O me bancás como soy, y si no te plancho, buscate otra", agregó.

La actriz desmintió tener una relación con el Rifle Varela, con quien la vincularon recientemente, y con el empresario Pablo Escontrela. Aseguró que ambos son amigos. Aseguró que no está divorciada de Lopérfido sino que hicieron una división de bienes y él le dejó el departamento que compartían.

Sobre la separación, Esmeralda contó:"Si me hubiera intentado retener no lo hubiera podido dejar solo. Yo sentía que él tenía una batalla y que mi vida no se podía unir a la de él. La batalla anterior la hicimos juntos, que fuera director del Colón, que era su máximo sueño, ser tercera vez ministro de cultura, lo logramos juntos. Él tenía que ser reivindicado, porque él construyó la cultura de esta ciudad".

"Yo creo que él también tenía tomada la decisión y no me retuvo. Creo que tuvo un acto de generosidad enorme al no decirme 'por favor, quedate conmigo'. Me dijo 'vos tenés un carrerón, sos artista, quiero que vos sigas por ahí y yo por acá, y la vida dirá'. Yo le dije que no iba a repetir la historia de mis padres. Yo me voy a separar como reyes. Lo único que no va a haber acá va a ser agresión. Vos me salvaste la vida, vos considerarás si yo te la salvé. Pero con una persona que me salvó la vida, que me sacó de los mandatos, que intensificó todo lo que soy, no pensaba ser desagradecida", concluyó Esmeralda.